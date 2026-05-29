文學當藥方！台南古蹟百年官邸5/30化身照顧者療癒基地

《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》，將於5月30日在西竹圍之丘文創園區登場。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕1場結合文學、生命書寫與沉浸式體驗的暖心活動《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》，將於5月30日在西竹圍之丘文創園區、市定古蹟化身療癒空間展現文學安慰力量古蹟「原台南廳長官邸」登場，透過「社會處方箋」概念，讓照顧者在醫療之外，也能找到情緒出口與被理解的力量。

此次活動由國立台灣文學館與聯經出版共同規畫，並由獲選文化部第1屆百大文化基地的「版本書店SüRüM Bookstore」開發運用與社會實踐，希望藉由文學與社區參與，陪伴照顧者走出孤單與壓力，重新與自己對話。

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「原台南廳長官邸」百年古蹟，化身療癒空間展現文學安慰力量。（記者洪瑞琴攝）

創辦「版本書店SüRüM Bookstore」的安寧緩和照護資深專家謝宛婷醫師指出，「家庭照顧者的身心受苦與社會孤離感，已成為重要公共衛生課題。」她認為，照顧者不只是提供照顧的人，更需要被社會理解與陪伴，而文學正是一種溫柔卻有力量的媒介。

此次活動也將百年古蹟「原台南廳長官邸」打造成大型沉浸式體驗空間，打破一般靜態講座形式，將《給照顧者的文學處方》中的「文學讀本」與「伴寫手冊」立體化，讓參與者透過互動與書寫，重新整理自己的生命經驗。

民眾走進充滿歷史氛圍的日式木質廊道與紅磚庭院後，將依序體驗「生命履歷與微光書寫」、「疾病辨識與診斷儀」、「文學藥櫃互動」以及「微光情書箋」，透過閱讀、提問與文字，感受文學如何成為安頓情緒、療癒內心的力量。完成體驗後，還可免費獲得由台文館編製的《文學處方小誌》。

文學與社區陪伴照顧者走出孤單。（記者洪瑞琴攝）

活動內容則以吳妮民醫師作家與敘事治療專家黃素菲教授共同編纂策畫的《給照顧者的文學處方》工具盒為核心，從疾病、照顧與生命告別等主題文學中，擷取適合陪伴照顧者的篇章，再由緩和醫療領域專家柳谷學心理師設計互動內容，讓文學不只是閱讀，更能成為生活中可實踐的陪伴。

當天下午在西竹圍之丘文創園區戶外紅磚廣場，也同步舉辦由孚璐緩和美學中心策辦的「【HUZUR呼嚕】緩和生活市集」。現場規畫狗醫師陪伴、音樂治療、藝術互動、芳香柔適照顧示範等活動。

《給照顧者的文學處方》5月30日下午4時30分由微沙龍短講揭開序幕，下午5時至晚間7時開放自由入場體驗。

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