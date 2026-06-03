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堪比魔鬼訓練營！台灣最強天團都在「這」壯大 歐洲台灣文化年前進10餘國
莊國鑫原住民舞蹈劇場《無限循環》。（文化部提供）君舞蹈劇場《痕跡》。（文化部提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕台灣與歐洲之間的核心交流，在2026年迎來新一波高點。文化部於昨（2）日聯合呈現今年選送外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節的8個優秀團隊作品精華，文化部長李遠在致詞時強調，歐洲此2大藝術節是台灣培養表演團體最關鍵的活動，許多台灣目前最重要的藝文團體，過去都是透過這2大盛會的高強度訓練，漸漸與國際接軌、壯大起來。昨日行前記者會包含歐洲經貿辦事處處長谷力哲、法國在台協會周書安、英國文化協會蘇珊等人都親臨現場。
麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》。（文化部提供）種子舞團《低著的世界》。（文化部提供）
李遠致詞時表示，今年持續推動的「歐洲台灣文化年」，將讓台灣與歐洲的文化交流全面升級，預計將帶領台灣藝文團隊前往歐洲10個國家，並進行2大主題的跨國巡迴，除了核心的表演藝術展演之外，還特別包含了獨特的人權影展，他也期望「透過人權這個共同的民主價值」，將台灣的觀點帶到全歐洲。
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闖劇場《春之祭》。（文化部提供）
此次代表台灣赴歐演出的團隊，包含包括君舞蹈劇場《痕跡》、莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞‒無限循環》、種子舞團《低著的世界》、闖劇場《春之祭》將於7月4日至25日登法國「外亞維儂藝術節」；拾陸製作《生日派對》、麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》、種子舞團《那面牆》、艸雨田舞蹈劇場《親密近地》將於8月7日至31日登上英國「愛丁堡藝穗節」。
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