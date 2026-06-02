角川國際漫畫大賽 台漫作家勇奪金、銅、努力獎

獲得「無台詞漫畫」金獎的Eli Lin,《Cells Within the Body.》（株式会社KADOKAWA提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕台灣漫畫創作者參加日本「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」（角川國際漫畫大賽），獲得亮眼成績，在無台詞漫畫類別奪下了金獎、銅獎和努力獎3個獎項。

「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」是由日本出版集團KADOKAWA（角川）主辦，過去參賽類型以「無台詞漫畫」為主，今年新增了「漫畫」類別，接受日語、英語、西班牙語、法語和繁體中文等5種語言有對白作品，兩個漫畫類別各選出金、銀、銅和努力獎等得主，今年也因類別增加，吸引全球118個國家及地區、1959件作品參賽，上月29日公布得獎名單。

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獲得「無台詞漫畫」銅獎的MurJi,《Hitokuji》（株式会社KADOKAWA提供）

駐日台灣文化中心今天發布新聞稿指出，台灣創作者今年在無台詞漫畫類別奪下了金獎、銅獎和努力獎3個獎項。獲得金獎的Eli Lin的「Cells Within the Body.」、銅獎為MurJi的「Hitokuji」，JASONZ則以「JOHNNY B. GOOD IS GONNA BE GOOD」獲頒努力獎。

獲得努力賞的JASONZ《JOHNNY B. GOOD IS GONNA BE GOOD》（株式會社KADOKAWA提供）

評審團盛讚獲得金獎的「Cells Within the Body.」是一部完美象徵「無台詞漫畫」所孕育出的優秀才能之作，最令人驚豔的在於其高超的敘事構成能力，讓人深刻感受到，漫畫最重要的並非台詞，而是「用畫面傳達故事的力量」。

文化中心指出，角川國際漫畫大賽主要為發掘全球優秀漫畫人才，並為創作者提供進入日本漫畫市場的機會。金獎可獲得1萬美元的獎金，除獎金外，獲金、銀、銅獎者將由KADOKAWA漫畫編輯部指派責任編輯提供後續創作輔導及編輯支援，協助創作者朝商業連載與出版方向發展，並受邀赴日參加頒獎典禮。相關得獎作品亦刊載於KADOKAWA旗下漫畫平台「KADOCOMI」，向全球讀者公開展示。

對於台灣創作者的亮眼成績，文化部長李遠十分高興，並向所有獲獎者表達誠摯祝賀。李遠表示，近年來台灣漫畫在創作、出版及國際交流等面向持續展現豐沛能量，創作者不僅透過作品呈現台灣多元文化與創意特色，也逐漸獲得國際市場與讀者的肯定。駐日代表李逸洋除恭賀三位漫畫家獲獎外，亦表示透過他們的優秀作品將讓更多的日本朋友好奇台灣、了解台灣、喜愛台灣。駐日代表處也將持續支持、介紹台灣的藝術家與文化產業給日本社會，促進台日文化緊密交流。

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