馬祖剪花日本首展 陳治旭攜9位阿婆作品登場

駐日台灣文化中心2日起舉辦「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」展覽，台灣文化中心主任曾鈐龍（左起）、策展人洪榆橙、駐日副代表夫人、駐日副代表周學佑與陳治旭合影。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕文化部駐日本代表處台灣文化中心，2日起舉辦「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」展覽，傳承馬祖剪花技藝的陳治旭，帶著9位馬祖阿婆的剪花作品到日本展出，讓日本民眾體驗台灣離島在地文化藝術的魅力。

馬祖剪花是馬祖列島獨有的民間剪紙藝術，跟台灣本島的剪紙有些差別，除了裝飾性，還充滿了生活符號，而且是用裁縫剪直接剪，線條粗獷有力，轉角常有「鋸齒邊」，極具特色。

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馬祖剪花創作者陳治旭，帶著9位馬祖阿婆的剪花作品一起到日本展出。（記者林翠儀攝）

出生於馬祖南竿的陳治旭，從小就對馬祖剪花非常著迷，但真正投入剪花的研究是在他23歲那年，他表示，29年前回到故鄉馬祖時，發現馬祖仍然保留著許多傳統的堅持，讓他非常感動與激動，於是開始投入剪紙的研究。

當時陳治旭認識了一群剪花高手的馬祖阿婆，她們成為他的老師，其中有一位阿婆叫做陳銀銀，把自己的嫁妝、一把剪紙剪刀送給他。陳治旭說，對他而言，那是一件象徵傳承、非常重要的物件。

陳治旭的風燈作品，圖案均為馬祖常見的動植物。（記者林翠儀攝）

陳治旭表示，他很喜歡日本的民藝，一直希望有機會到日本交流，把家鄉的民藝分享給日本人。這次在文化部台灣文化中心的大力支持，讓這件美事得以實現。這次展覽他帶來了自己創作的3件作品，還有9位馬祖剪花傳承者劉英嬌、邱蓮嬌、劉嫩妹、李賽金、陳銀銀、陳梳金、陳賽嬌、林春蓮與陳英梅等多年保存之傳統剪花作品，這9位馬祖阿婆中，現在只有94歲的陳英梅在世。

陳治旭這次展出作品之一的「台灣印象」，運用漢字與台灣的食物元素。例如「雞排」2個字裡面夾帶了一隻雞，即使對漢字陌生，但看到字裡的包子，馬上就心領神會。今天到場的民眾圍在一長串的漢字中，尋找他們熟悉的台灣食物，還直呼好想去台灣。

馬祖阿婆們的剪作品也一同在日本展出。（記者林翠儀攝）

為了這次展覽，陳治旭也特別設計象徵台日文化交流的紀念別針贈送來賓，傳達台日友好的心意。開幕式結束後還有現場的剪花體驗，參加民眾拿著剪刀屏氣凝神，相當專注。

台灣文化中心主任曾鈐龍表示，此次展覽是台灣文化中心成立實體據點以來，首次以台灣離島文化為主題策劃展出，期盼透過此次展覽，讓更多日本民眾認識台灣離島文化魅力。駐日副代表周學佑致詞表示，由於日本同樣擁有豐富的切繪藝術與和紙文化，期盼透過「紙」這項共同的文化媒介，促進台日民眾對彼此文化的理解與交流，並持續深化台日友誼。

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