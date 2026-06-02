北市國歐巡首站抵柏林 駐德大使：每個音樂家都是最出色外交官

北市國大提琴首席邱應欽（左）攜手台灣旅德知名大提琴家楊文信共同演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／柏林報導〕TCO台北市立國樂團由團長鄭立彬率團歐巡，將於當地時間6月3日首登德國柏林愛樂廳，並於4日登萊比錫布商大廈音樂演出。全團大隊人馬近百人於6月1日深夜抵達柏林，隨即於2日下午拜訪我國外交部駐德國代表處，進行一場小型的室內樂快閃演出。

在正式登上柏林愛樂廳之前，北市國室內樂團隊先赴我國駐德代表處進行快閃演出。（記者凌美雪攝）

鄭立彬表示，此次樂團於德國2個城市巡演，受到駐德國代表處大力幫忙，邀請到當地多位國會議員，以及包括美國與立陶宛等多國駐德國的大使夫人與朋友，在地宣傳很成功，票房很早就突破9 成。駐德國大使谷瑞生表示，「在歐洲，多數的音樂展演皆以西樂為主；因此，能欣賞到如此高水準的台灣國樂演出，實屬極為難得與珍貴的體驗。」

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這次北市國安排全場台灣曲目，尤其包括台灣前輩作曲家江文也於1936年柏林奧運的得獎作品《台灣舞曲》，將在柏林愛樂廳演出，無論在地朋友或僑民都感到十分好奇也很想親自欣賞。谷瑞生說，「台灣現在向國際傳遞我們的民主、自由與科技，我們更要以歡欣鼓舞的心情分享我們的文化。」谷瑞生說，這次透過傳統音樂的演出，印證台灣正走向世界，世界走向台灣，而「每一位走向國際舞台的音樂家，其實都是台灣最出色、最迷人的外交官。」

北市國團長鄭立彬（右）代表致贈台灣伴手禮予駐德國大使谷瑞生。（記者凌美雪攝）

為感謝代表處大力幫忙，樂團特別派出高笛首席賴苡鈞、二胡首席梁文瑄、柳琴首席馬翠妤、中阮蔡雨彤，以及大提琴首席邱應欽，攜手台灣旅德知名大提琴家楊文信共同演出多首台灣曲目，不少住在柏林附近城市的台灣僑民，紛紛趕到代表處搶先欣賞快閃演出。在〈台北的天空〉、〈高山青〉、〈阮若打開心內的門窗〉等溫馨曲目後，品嘗滿滿台灣味的經典小吃與點心，也享受了一個風光明媚的柏林午後時光。

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