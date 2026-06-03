鹽酥雞英文叫I'm so gay？梁社漢網址引爆「諧教徒」接龍 ７款台式小吃入列

梁社漢排骨官網的網址叫做「buygood」，念起來就像台語中的「排骨」。（圖片擷取自梁社漢排骨臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人熱愛諧音哏的創意再次在社群平台上獲得驗證。近日一名網友在Threads上發文，表示梁社漢排骨官網使用「buygood」諧音為台語排骨。話題持續發酵，激發一眾「諧教徒」創意，不甘示弱的網路鄉民紛紛加入創意接龍行列，將台灣常見的在地小吃、人名與品牌名稱結合英文發音，展開一場大規模的台式諧音英文創作比賽。

在這場社群接龍中，各種令人一唸便噴笑的台式美語紛紛出爐。有網友指出，如果排骨是buygood，那傳統小吃排骨酥的英文就應該叫做「buy good so」；而國民小吃鹽酥雞的英文讀音則可以翻譯成「I'm so gay」。這些讓人一唸出來就心領神會的日常雙關，讓社群討論區瞬間被趣味留言灌爆。

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除了台灣小吃之外，這波諧音熱潮也延燒到日常倫理與知名品牌。網友發揮創意指出，孝順的英文發音聽起來就像台語的「youhow」；傳統米血糕則被賦予了一個洋氣的英文名字叫「Michell」。甚至連政經名人的名字諧音與連鎖水餃品牌都成為素材，例如郭台銘的英文名字被戲稱為「good timing」，八方雲集則變成了「Buyfun」，連受傷後傷口的英文都被戲稱為台語痛覺的「country」。這場全民參與的諧音創作，再度展現了台灣社群將在地語言與國際外語無縫接軌的獨特幽默。

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