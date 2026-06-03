３天賣破萬本搶不到！《臺灣漫遊錄》掀熱潮 海外女讀者高２倍

《臺灣漫遊錄》霸榜博客來 中文書、電子書、有聲書全載體登冠，3天內銷量破萬。（博客來提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕作家楊双子小說《臺灣漫遊錄》榮獲英國國際布克獎後，為台灣文學寫下歷史新頁，更在全台引爆現象級閱讀熱潮。根據博客來網路書店指出，獲獎消息公布後數小時內，站內搜尋量突破百倍，《臺灣漫遊錄》頁面流量暴增近10倍。中文版實體書在不到３天內累積銷售破萬本並隨之售罄，目前的預購量再度衝破萬本。這波閱讀現象不僅創下跨越紙本、電子書、有聲書３大載體全面稱霸的紀錄，更成功吸引大量新讀者進入閱讀市場。

《臺灣漫遊錄》中文版封面。（博客來提供）《臺灣漫遊錄》韓文版封面。（博客來提供）

博客來觀察到，《臺灣漫遊錄》榮獲國際布克獎的熱潮已同步延伸至海外市場，外文版搜尋量在短時間內突破百倍，美國、澳洲、香港、日本等地讀者的關注度明顯提升。其中，電子書海外銷售量較上半月大幅成長76倍，電子書贈書功能的使用量也成長高達39倍，顯示讀者正積極透過數位形式跨國分享這部得獎作品。

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有趣的是，國內外讀者對這部台灣故事的切入視角展現出截然不同的文化反差。博客來進一步分析數據發現，在地讀者多從殖民歷史、飲食文化與在地記憶切入閱讀；海外讀者則更聚焦於作品中的女性情誼與女性書寫。

《臺灣漫遊錄》日文版封面。（博客來提供）《臺灣漫遊錄》英語版封面。（博客來提供）

博客來亦提到，這種閱讀焦點的外溢也直接反映在性別結構上，外文版的女性讀者占比高達男性的2.6倍，明顯高於中文版的1.5倍。這顯示《臺灣漫遊錄》不僅傳遞了本土歷史，其核心的女性情感刻畫更引起國際市場的普遍共鳴，讓海外讀者透過不同的視角認識台灣的在地文化與女性創作者的能量。

《臺灣漫遊錄》英國版封面。（博客來提供）

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