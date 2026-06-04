台史博知音分享會首度走出博物館 6/6新化聽曲盤

台史博「知音分享會」將首度移師館外，6月6日在新化武德殿舉行「台語曲盤錄音社區交流會」。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館受歡迎的常態活動之一「知音分享會」，6日將首度走出博物館，於台南新化武德殿舉辦「台語曲盤錄音社區交流會」，帶民眾從日本時代的聲音紀錄，了解早期的人如何「答喙鼓」？那個時代的流行語又是在笑什麼？全程免費參加，自由入座。

台史博副研究員黃裕元表示，台史博「台灣音聲100年」網站收錄了超過1800曲聲音資料，2018年開始，館方幾乎每個月都會在館內舉辦「知音分享會」，分享這些聲音資料的解讀成果，6日下午2時30分將第1次移師至館外舉辦，為期2小時的活動，分享的內容包括《尪姨笑話》、《樵牧閑話》、《老新娘》、《了然達》，主要為戲劇及講話類。

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黃裕元說，此次分享的都是8、90年前的聲音資料，希望老一輩聽了，可以回想起年少時的生活，分享早期的生活經驗，為聲音再收集更多田野及解讀資料，年輕人則可以了解那個年代。相較於在館內舉辦的分享會比較偏學術性，於社區舉辦的活動則會較偏向一般大眾，現場有留聲機體驗，也會有解讀，民眾不用擔心聽不懂。

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