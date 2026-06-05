流量至上還是品質優先？星星之火5聚焦「共好的循環」 探討AI時代媒體新出路

蕭同茲先生文化基金會發布的公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》深入探討媒體在流量競爭下的扭曲現況。（圖片擷取自《星星之火5》）

〔記者董柏廷／台北報導〕在數位平台與演算法主導資訊傳播的時代，台灣媒體生態正經歷前所未有的劇烈震盪。當後台冰冷的「點閱率」與「即時流量」成為各家媒體主管鞭策第一線記者、衡量新聞價值的唯一KPI時，真實與信任卻正慢慢在流量的洪流中被犧牲。

根據「路透新聞學研究所」2025年的報告，台灣大眾對新聞的信任度已逐年下滑至僅剩30%，在全球48個市場中排名第39。面對新聞信任崩塌的結構性困境，蕭同茲先生文化基金會於昨（4）日舉辦公益紀錄片《星星之火5：共好的循環》首映發表會，深入探討媒體在流量競爭下的扭曲現況。

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影片中指出當品牌選擇重視「內容品質」與「新聞信任」，就有機會讓資金流回值得支持的優良新聞媒體。（圖片擷取自《星星之火5》）

影片指出，多家電視台與網路媒體競爭有限市場的結果，是以點閱率或收視率（CPRP）作為廣告計價的最最高標準。這種「點擊率至上」的生態，誘發了大量情緒性、極端的言論。媒體為了搶速度、充流量，往往犧牲事實驗證與報導的完整性，改以聳動誇張的標題吸引眼球。

然而，這種追逐數字的作法，最終被證實是一場失靈的遊戲。廣告主長年執著於點擊率與轉換率，反而吸引了大量假帳號、機器人網軍來製造虛假流量。報告指出，高達74%的廣告主擔心自動化購買的資金流向欺詐訊息網站。市場上甚至充斥著大量「為廣告而生」的垃圾網站，完全不具備內容品質，僅靠1-2行字搭配海量廣告來賺取費用，導致企業行銷預算的無效投放。單靠媒體「自律」在現實的財務壓力下已顯得力不從心，品牌廣告主若順著流量被動投放，當廣告出現在新山社或不可信的劣質內容旁，反而會嚴重傷及百年企業長期累積的品牌形象。

《星星之火5》聚焦於新聞產業的生態轉向，走訪台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽。（圖片擷取自《星星之火5》）

值得注意的是，紀錄片前瞻性指出，未來3到5年內，媒體生態將迎來毀滅性的轉折。隨著搜尋引擎轉型為AI「答案引擎」，民眾晨起後將直接由AI代理人提供所需資訊，不再需要點進新聞網站。2026年最新報告更預測，未來3年內，從搜尋引擎導流至新聞媒體的流量將下滑超過四成。

在「零點擊」趨勢下，傳統的搜尋引擎最佳化（SEO）將被人工智慧引擎最佳化（AEO）取代。未來的關鍵不再是人人在看什麼，而是「AI代理人信不信任這個媒體」。AI在抓取並整合底層資料時，篩選標準並非點閱率的高低，而是內容的「權威價值」與「可信度」。如果媒體持續產出缺乏查證、僅靠標題騙取點擊的劣質內容，將直接被AI演算法過濾淘汰，在數位世界中徹底隱形。換言之，那些至今仍盲目崇拜後台數字、要求產出流量新聞的經營思維，在即將到來的AI時代將毫無生存空間。

為了打破這個惡性循環，影片中受訪的品牌企業、代理商與國內外專家共同倡議，應採取「不影響專業、由民間主導」的獨立第三公正組織，參考國際「新聞信任計畫（JTI）」的準則，建立一套透明公開的媒體品質認證機制，作為品牌廣告投放的客觀依據。

《星星之火5》聚焦於新聞產業的生態轉向，走訪Integral Ad Science （IAS）香港與台灣地區負責人Melvin Wong。（圖片擷取自《星星之火5》）

參與紀錄片訪談的企業包含台灣大哥大、全聯、萊雅、黑松、IKEA等，受訪專家學者與業界人士則包括余若凡、林東閔、梁永煌、程耀毅、黃兆徽、蔣廷欣、劉昌德、劉鴻徵、蔡曜光、盧炳勳、Melvin Wong及Thibaut Bruttin等人。業界期盼將廣告預算轉化為支持優質新聞的「關鍵選票」，落實企業社會責任（ESG），讓認真查證、做深度報導的媒體獲得實質的資金回饋，進而建立媒體、品牌與社會三方「共好的循環」。

蕭同茲先生文化基金會長期關注台灣新聞產業的角色與挑戰，近年持續推出《星星之火》系列紀錄片，包括探討核心價值的《新聞人的一生志業》、聚焦公共性的《風起－新聞人的永續使命》、探討AI時代真假難辨的《與AI共舞、守護真實之光》，以及探索重新激盪社會對話的《衝破同溫層！》。基金會期盼透過此次《星星之火5：共好的循環》，持續邀請社會各界與產業高層參與對話，翻轉當前偏狹的流量迷思，為新聞環境形塑健康的未來。影片詳詢蕭同茲先生文化基金會YouTube。（https://www.youtube.com/watch?v=EyrYb5x8Hfk）

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