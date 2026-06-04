小號界帕格尼尼來台！柏多斯基挑戰高難度曲目 超越極限饗樂迷

享有「小號界帕格尼尼」美譽的匈牙利小號演奏家嘉柏．柏多斯基將再度來台。（NSO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由NSO國家交響樂團主辦的NSO「號響蒼穹」音樂會，將於6月6日晚間7點30分在國家音樂廳登場。本次演出由NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）領軍指揮，特別攜手享有「小號界帕格尼尼」之稱的匈牙利頂級小號演奏家嘉柏．柏多斯基（Gábor Boldoczki）共同演出，帶來從法國印象派、亞美尼亞民族風格到德奧浪漫樂派的作品，呈現管絃樂與小號多元的聲響樣貌。

本次音樂會的重頭戲，聚焦於亞美尼亞作曲家阿魯突尼安的〈小號協奏曲〉。指揮準．馬寇爾指出，相較於古典樂界經常演出的海頓〈小號協奏曲〉，這首阿魯突尼安的作品更能展現小號極致的技巧性與情感表現力，對於演奏者的體能與手速皆是極大考驗。而此次擔任獨奏的柏多斯基，身為當代最傑出的小號演奏家之一，便以靈活流暢、超越人體極限的演奏風格聞名。

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NSO音樂總監準．馬寇爾將於6月6日領軍NSO國家交響樂團演出「號響蒼穹」音樂會。（NSO提供）

柏多斯基曾多次來台演出，去年亦參與NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節。他表示，阿魯突尼安的小號協奏曲兼具浪漫抒情與高難度技巧挑戰，作品中的音樂語彙猶如東方與歐洲文化之間的一座橋梁，而音樂家的使命正是在不同文化之間建立理解與連結。他也提到，自己非常喜歡台灣，非常期待再次與馬寇爾及NSO合作。

除了令觀眾驚豔的小號技巧，音樂會上半場亦將演出莉莉．布朗惹的〈春天的早晨〉。該曲是作曲家生前最後一首管絃樂作品，原作為小提琴與鋼琴小品，後改編成管絃樂版本。馬寇爾形容，這是一首充滿法式色彩的作品，透過豐富且細膩的配器，生動描繪出春日生機盎然的氛圍。

音樂會下半場則將壓軸帶來布魯克納〈A大調第六號交響曲〉。此作完成於1881年，在布魯克納眾多宏大交響曲中篇幅相對精簡，卻擁有極其鮮明的旋律與開朗氣質。馬寇爾指出，第六號交響曲充滿希望與向上的力量，展現了作曲家在信仰與自我追尋之間的思索。透過層層交織的管絃樂線條，彷彿描繪人類與神性之間持續對話的過程，成為布魯克納作品中極具代表性的精神篇章。詳詢OPENTIX網站。

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