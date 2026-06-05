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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

「帥哥猩猩」沙巴尼伴你入眠 名古屋這家飯店的主題房讓人住到捨不得退房

2026/06/05 22:32

「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」推出的期間限定「沙巴尼房間」。（記者周幸叡攝）「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」推出的期間限定「沙巴尼房間」。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕來到日本名古屋玩，很多人是為了去東山動植物園看「帥哥猩猩」沙巴尼（SHABANI），牠以個性五官及帥酷表情擄獲人心，從2015年開始爆紅，如今牠的12歲兒子「清正」，也逐漸嶄露和牠一樣的帥勁，父子聯手迷倒眾多遊客。白天看帥哥猩猩，晚上回到飯店，想要牠伴你入眠嗎？「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」期間限定的「沙巴尼房間」滿足你的願望。

「沙巴尼房間」附贈的好禮是沙巴尼原創馬克杯、原創帥氣沙巴尼造型眼罩及東山動物園1日票。（記者周幸叡攝）「沙巴尼房間」附贈的好禮是沙巴尼原創馬克杯、原創帥氣沙巴尼造型眼罩及東山動物園1日票。（記者周幸叡攝）

「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」是海茵娜飯店（日文名「変なホテル」）連鎖系列中的一間，飯店名字的「変」，可不是日文的「奇怪」之意，而是表達品牌概念持續變化，承諾不拘泥於一種型態，將持續根據時代和需求不斷進化，例如首次導入最短10秒即可完成的全新系統「快速入住」，前台工作人員會協助住宿客辦理入住、創下全球首家由機器人工作的飯店，獲得金氏世界紀錄認證等，強調以各種先進技術支持舒適的住宿體驗。飯店規模雖不像豪華品牌酒店，但各項設備皆具，「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」的櫃台樓層甚至還有衣物行李壓縮機、擺放1800本漫畫免費供住宿客閱讀的漫畫區……加上親民的價位，頗受各國遊客喜愛。

以名古屋老字號菓子店清柳總本家的「青蛙饅頭」為主題的「青蛙饅頭房」。（記者周幸叡攝）以名古屋老字號菓子店清柳總本家的「青蛙饅頭」為主題的「青蛙饅頭房」。（記者周幸叡攝）

海茵娜飯店還有一項迷人的特色：搭配所在地的名產及人氣話題，精心打造主題房，「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」就以名古屋名產推出期間限定「沙巴尼房間」，房內的壁紙、窗簾、床尾巾都有超大沙巴尼帥照，營造出的震撼視覺效果，保證一看難忘！若嫌光看還不過癮，床上貼心擺著沙巴尼玩偶，睡覺時將它摟在懷中，說不定就做個沙巴尼美夢！這樣還不夠喔，飯店特別為房客準備3大幸福驚喜禮，有印著沙巴尼照片的原創馬克杯（每房1個）、原創帥氣沙巴尼造型眼罩（每房1副）、無使用期限的東山動物園1日票（依住宿人數提供），從入住起到離開飯店，沙巴尼始終陪伴在身旁！

以名古屋新名物「小雛鳥」為主題的「小雛鳥房第三彈房」。（記者周幸叡攝）以名古屋新名物「小雛鳥」為主題的「小雛鳥房第三彈房」。（記者周幸叡攝）

「巴斯克林房」讓住宿客享受宛如歇宿在大眾澡堂的樂趣。（記者周幸叡攝）「巴斯克林房」讓住宿客享受宛如歇宿在大眾澡堂的樂趣。（記者周幸叡攝）

除了沙巴尼房間，「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」還推出以名古屋老字號菓子店清柳總本家的「青蛙饅頭」為主題的「青蛙饅頭房」，房間內到處是可愛的青蛙饅頭插畫，而且附贈青柳總本家KITTE名古屋店「青蛙牛奶浴」飲品組合（依住宿人數提供）、每房贈送1個只能在此取得的特別絨毛玩偶！而「小雛鳥房第三彈」則是以名古屋新名物「小雛鳥」（ぴよりん）為主題，這隻可愛的小雛鳥是累計販售500萬個的美味布丁蛋糕喔！不只可愛外型和逗趣表情討喜，小雛鳥更是以愛知縣自傲的「名古屋雞」所產的優質蛋做成內裡布丁，再用巴伐利亞奶油包裹布丁，最外層鋪上散發蘭姆酒香的蓬鬆蛋糕，裡外皆誘人。由於是柔軟的手做甜點，外帶時外觀易變形，前幾年日本社群網站還曾流行挑戰如何將小雛雞美美地帶回家呢。不過，住在「小雛鳥房第三彈」主題房就不必擔心小雛雞變形啦！整個房間看得到的地方幾乎都有小雛雞身影，連天花板都是，睡不著時就不用數羊，直接數有幾隻小雛雞。

和AIRDO航空公司合作的「AIRDO房」，讓住宿客延伸飛航的樂趣。（記者周幸叡攝）和AIRDO航空公司合作的「AIRDO房」，讓住宿客延伸飛航的樂趣。（記者周幸叡攝）

「AIRDO房」提供AIRDO制服讓住宿客玩cosplay。（記者周幸叡攝）「AIRDO房」提供AIRDO制服讓住宿客玩cosplay。（記者周幸叡攝）

另外，其他的主題房還有知名的泡澡用品「巴斯克林房」，住房送入浴劑、日本知名的小鳥喬羅醬「巧克力球房」，住房伴手禮是一大盒的巧克力球、和AIRDO航空公司合作的「AIRDO房」，裡頭播放品牌影片和登機音樂，還有品牌原創洋蔥湯和機上雜誌，甚至吊著AIRDO制服讓住宿客玩cosplay……這麼多有趣的主題房，將住宿轉變成各種情境之旅，讓人住到捨不得退房。更多有趣的主題房詳詢「海茵娜飯店首選 名古屋 伏見車站前」官網。

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