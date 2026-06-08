文化交流像談戀愛！衛武營戲劇顧問大膽直言 不是解決問題而是責任開始

｢文化穿透力：專業國際參與 × 策略全球布局」引言人衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉（左）、與談人劇場製作人暨策展人吳季娟。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部舉辦的「2026全國文化會議」首場分區論壇6月5日於花蓮文化創意產業園區展開，針對台灣外交處境與國際參與議題，多位專家學者於論壇現場發表犀利建言。相關討論意見將於9月20日全國文化會議大會進行綜整，共同勾勒2030年文化未來世代的施政藍圖。

衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉直白地表示，文化交流與談戀愛比較相像，不是用來解決問題，而是產生問題，並且是責任的開始，因此不管是官方或民間的文化交流，都必須要有一個熱情的主人，不求回報且長時間地建立網路。

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全國文化會議選擇以「未來式」主題，以2場專業論壇，4場分區論壇探討文化永續發展策略。（文化部提供）

一路參與巴黎文化奧運到大阪文化世博的策展人吳季娟，則以國際大型展會活動經驗分享，文化交流更像是一座橋，慢慢打開對彼此的理解、建立信任，甚至跨越語言與文化間的距離。她提醒，台灣需要的不是一次次精彩亮點，而是需要被累積、被延續的文化交流系統，「讓世界記得一個有文化主體性的台灣」。

文化部表示，接續將於6月9、12、16日，在台北、台南、台中持續展開，各場分區論壇皆開放報名中，實體參與外，所有場次均在文化部官方YouTube頻道提供現場直播。詳詢「全國文化會議」官網https://nccwp.moc.gov.tw/home/。

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