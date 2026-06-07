北市國首登維也納金廳彩蛋盡出 2首安可曲送奧地利聽眾大驚喜

駐奧地利大使劉玄詠與北市國團長鄭立彬（舞台中2位黑衣左起），雙指揮攜手謝幕。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／維也納報導〕繼德國柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳之後，台北市立國樂團歐洲巡演最終站來到奧地利，於當地時間7日上午登維也納金色大廳演出，既為我國駐奧地利代表處首辦的「台灣日」活動揭開序幕，也為北市國迎來閃亮的高光時刻；包括多位奧地利教育部與國防部的政府官員，以及日本駐奧地利大使與公使等，皆出席欣賞。

《眾神出巡》開場時，嗩吶及指揮穿過觀眾席走上舞台。（記者凌美雪攝）

但創下此紀錄的挑戰實在不小，因為前一晚同場地有演出，樂團只能在當天一早8點進場裝台，9點以後樂團進行試音與簡單的排練，11點就正式演出。還有與前面2站葡萄園式的音樂廳不同之處，是金廳屬於鞋盒式設計，且舞台較淺，又沒有升降梯設計，場佈人員必須在最短的時間內裝好台，並拿掉第一區觀眾席座椅，解決舞台腹地限制，讓所有樂器做最好的定位。

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幸好團隊默契十足，開場曲目《眾神出巡》，隨著穿過觀眾席進場的嗩吶隊伍，吸引了全場目光，很快就把所有觀眾帶進台灣傳統宗教文化的氛圍裡，受邀觀賞演出的奧地利國會議員Dominik Oberhofer大喊驚喜又驚訝，他認為，在這個總是演出西方古典經典曲目的金色大廳裡，來自台灣的音樂簡直是一新耳目。

奧地利國會議員Dominik Oberhofer因為太忙沒去過台灣，但他說自己的兒子是維也納少年合唱團團員，到過亞洲巡演很多次，還跟他說最喜歡的國家是日本與台灣。（記者凌美雪攝）

接著登場的蕭泰然《大提琴協奏曲》，加上擔綱獨奏的大提琴家楊文信親自挑選的安可曲〈碎心花〉，連奧地利在地的西方聽眾，都聽懂了其中愛情的辛酸，緊緊牽引聽者的情感，日本駐奧地利大使及公使皆出席，且對大提琴與二胡的深情對話留下深刻印象，公使Nobuyuki Kikuchi更是對大提琴的詮釋稱讚不已。

音樂會下半場包括台灣原住民、傳統戲曲與作曲新銳的當代曲目等，分別呈現台灣多元文化融合的繽紛色彩。壓軸的安可曲彩蛋盡出，首先

獻上小約翰史特勞斯《雷鳴與閃電波卡舞曲》國樂版，讓全場沸騰驚艷歡呼；緊接著，北市國團長鄭立彬出場對觀眾說，最後一首安可曲將由同樣來自台灣的另一位知名音樂家來指揮，而他正是台灣駐奧地利大使劉玄詠，劉玄詠指揮樂團演出台灣民謠改編的〈望春風〉，溫暖悠婉的情韻，似乎也表達了台灣對當地樂迷的心意。

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