東京佼成豪雨登台掀討論！楊元碩親談事件：盼戶外演出落實跨單位溝通

楊元碩與東京佼成管樂團演出現場。（楊元碩提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026桃園管樂嘉年華5日晚間邀請日本東京佼成管樂團於桃園藝文廣場演出，期間遭遇豪雨，引發各界對戶外演出的討論。當晚受邀擔任單簧管協奏的台灣音樂家楊元碩接受本報專訪時，分享自己在演出現場的觀察，以及對戶外演出雨備機制的看法。

楊元碩回憶，演出開始前約5分鐘，東京佼成管樂團已在後台完成整隊，木管樂器套上防雨措施，銅管樂手則直接拎著樂器待命。他坦言，由於不懂日文，無法得知團方內部是否曾討論是否停演，但從現場觀察到的是，舞台監督、工作人員與團員都已進入準備狀態。「比較慚愧的是，我自己當時還猶豫了一下，想說會不會有解套方法。」楊元碩說明，當現場詢問是否需要調整站位時，他第一時間仍想到樂器與自身狀況，希望找到更好的解決方式；反觀東京佼成的團員與幕後工作人員，東京佼成的團員與幕後工作人員，幾乎沒有遲疑，很快便投入演出。

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楊元碩與東京佼成管樂團排練現場。（楊元碩提供）

針對外界關心的單簧管大量進水與樂器災損問題，他說明，桃園演出結束後，楊元碩必須已計劃主持人的身份，隔日陪伴布袋青少年交響樂團（BYSO）在高雄港的演出，參與國家海洋日活動並登上雲林艦演出。他表示，直到接受訪問時，都還來不及帶著樂器請維修師傅仔細檢查單簧管受潮情況。

楊元碩也提到，管樂團原本就具有戶外演出的歷史傳統，行進樂隊面對高溫或降雨並非罕見情況，但通常會事先掌握天候資訊並進行準備，他認為，「不會預先知道下雨還硬要辦，這不是初衷。」天氣本身不可控制，但決策與應變機制仍有討論空間。

單簧管樂家楊元碩於2026桃園管樂嘉年華與東京佼成管樂團共同演出。（楊元碩提供）

曾在淡水雲門劇場等戶外場地策展數十場經驗的楊元碩，也以自身經驗為未來的戶外演出環境提出改善建言。他認為，極端天氣不可控，巴黎奧運也有史坦威鋼琴在外面淋雨的先例，決策者只能依據氣象報導進行預防。他建議，未來主辦單位應加強跨單位與跨部門的密集溝通。由於戶外大型活動往往牽涉策展單位、執行廠商與邀演代理商，協調挑戰極大。他呼籲場館端與主辦方應事先討論並落實「B計畫」機制，不只是單純搭建遮雨棚，而是必須具體規劃雨勢過大時的退場標準，或預先確認可供移轉的室內備案場地，才能在推廣音樂的同時，實質保障演出者與珍貴樂器的安全。

近年自台北移居嘉義的楊元碩，參與嘉頌重奏團，目前投入「樂脈計畫」，透過音樂連結地方文化與歷史，並與東京佼成管樂團合作此項計畫。同時成立了台灣科藝文教協會，整合布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小及景山國小等校資源，推動布袋青少年交響樂團，希望透過音樂讓世界與在地更認識台灣。他認為，這次事件最大的啟示並非責任歸屬，而是如何建立更完善的跨單位溝通與雨備機制。他表示，未來若能在演出前就完成更周全的場館協調與備案規畫，將有助於兼顧演出品質，以及音樂工作者與樂器設備的安全。

布袋青少年交響樂團於高雄港演出。（楊元碩提供）

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