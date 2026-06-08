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台灣最毛展覽？國美館打造地獄世界 觀眾秒變受審靈魂

2026/06/08 18:30

台灣美術館即日起推出沉浸式展演「地獄懺 」作品。（國美館提供，ANPIS FOTO 王世邦攝影）台灣美術館即日起推出沉浸式展演「地獄懺 」作品。（國美館提供，ANPIS FOTO 王世邦攝影）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館即日起至9月27日推出沉浸式展演「地獄懺 Hell Realm」作品以「地獄是否可能空滅」提問，從台灣本土宗教文化中的地獄觀出發，探討人在當代社會中面對慾望、恐懼與道德秩序時的心理狀態，作品將誦經、懺悔、刑罰、渡亡與贖罪等傳統宗教元素重新轉譯，透過光影交織、空間氛圍與身體行動，形成一處介於現實與冥界之間的異域，引導觀眾重新思考罪、慾望與救贖之間的複雜關係。

台灣美術館即日起至9月27日推出沉浸式展演「地獄懺 」作品。（國美館提供，ANPIS FOTO 王世邦攝影）台灣美術館即日起至9月27日推出沉浸式展演「地獄懺 」作品。（國美館提供，ANPIS FOTO 王世邦攝影）

本次展演計畫由藝術家姚瑞中與閔詩涵、陳誌陽所組成的新媒體藝術團隊海闊拉帝共同創作，結合影像、儀式行動與空間裝置，透過U-108 SPACE沉浸式場域特性，打造介於宗教儀式、劇場展演與當代藝術之間的觀看經驗。

展覽開幕結合宗教儀式、現場誦唸與身體行動，進一步延伸「地獄懺 」所建構的沉浸式地獄道場。（國美館提供，蔡鴻民攝影）展覽開幕結合宗教儀式、現場誦唸與身體行動，進一步延伸「地獄懺 」所建構的沉浸式地獄道場。（國美館提供，蔡鴻民攝影）

國美館副館長汪佳政表示，小時候曾去過彰化的南天宮，接觸十八層地獄相關民間信仰文化，留下深刻而震撼的印象，此次展演透過影像、聲響等多元媒材進行轉譯與創作，將傳統信仰元素轉化為當代藝術體驗，讓觀眾得以從不同角度重新認識臺灣民間文化。

「地獄懺」展覽開幕演出結合宗教儀式、現場誦唸與身體行動。（國美館提供，蔡鴻民攝影）「地獄懺」展覽開幕演出結合宗教儀式、現場誦唸與身體行動。（國美館提供，蔡鴻民攝影）

藝術家姚瑞中提到，2018年起研究臺灣地獄文化，並出版「地獄空」一書，走訪全台多處以十八層地獄為主題的廟宇與空間，此次與海闊拉帝合作，透過影像、聲響與沉浸式展演形式，重新詮釋民間信仰中的地獄意象，希望引導觀眾思考善惡、因果與生命價值，盼震傳達「諸惡莫作，眾善奉行。」

展覽開幕結合宗教儀式、現場誦唸與身體行動，進一步延伸「地獄懺 」所建構的沉浸式地獄道場。（國美館提供，蔡鴻民攝影）展覽開幕結合宗教儀式、現場誦唸與身體行動，進一步延伸「地獄懺 」所建構的沉浸式地獄道場。（國美館提供，蔡鴻民攝影）

本次展覽延伸對集體觀看與集體參與的討論，觀眾不只是觀看者，也將在行進與感知過程中逐漸成為儀式的一部分，作品結合U-108 SPACE沉浸式空間特性，運用大型投影、環繞音場與場域調度，讓觀眾穿越如儀式現場、人造地獄與刑場般的觀看路徑。

國美館副館長汪佳政（中）與「地獄懺」展演計畫由藝術家姚瑞中與閔詩涵、陳誌陽所組成的新媒體藝術團隊海闊拉帝共同創作。（記者蔡淑媛攝）國美館副館長汪佳政（中）與「地獄懺」展演計畫由藝術家姚瑞中與閔詩涵、陳誌陽所組成的新媒體藝術團隊海闊拉帝共同創作。（記者蔡淑媛攝）

空間中反覆出現的符號意象與身體動作彼此交錯堆疊，形成壓迫、混亂卻又帶有召喚感的觀看經驗，模糊了神聖與荒誕、恐懼與娛樂之間的界線，也讓觀眾在其中反覆游移於懺悔、凝視與被觀看之間，使地獄不再只是宗教想像中的異世界，而更像是對當代社會與人類精神狀態的映照。

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