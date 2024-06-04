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藝文 > 自由副刊 > 文學專題

【自由副刊】 李寬宏／林榮三文學獎我最愛……〈白馬走過天亮〉

2024/06/04 05:30

白馬走過天亮（第七屆散文獎三獎．言叔夏）

◎李寬宏

〈白馬走過天亮〉重溫了青春期那段充滿孤獨與探索的時光。

從劉若英的〈為愛痴狂〉開篇，帶我們回到九○年代。那個時代，沒有手機和5G，只有電視和廣播陪伴著我們。作者描述了每天清晨搭乘公車去市區上學的情景，漫長的通勤時間成為成長的一部分。公車在黑暗中行駛，車廂裡寥寥無幾的乘客、窗外漆黑的景象，那段孤獨的時光，是內心的避風港。冬天的早晨，電視裡的記憶碎片組成了我青春期的重要部分。那種在黑暗中醒來，聽著熟悉的旋律，看著天光漸漸亮起的時刻，帶給我莫名的安心。

真實的情感，深刻的體會。言叔夏筆下，時光的畫面感強烈而鮮明，讓我彷彿重新回到了那些清晨，坐在公車上，看著窗外的黑暗與黎明交替。●

【徵稿啟事】

林榮三文學獎今年邁向第二十屆，在累積的477篇得獎作品中，有沒有哪一篇，是你始終難忘的？無論是散文獎、新詩獎、短篇小說獎、小品文獎，請和我們分享你最愛的一篇，並說明原因，文長三百字，稿酬六百元。徵稿至6月10日。

來稿請寄：reading@libertytimes.com.tw。

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