【自由副刊】 李寬宏／林榮三文學獎我最愛……〈白馬走過天亮〉

白馬走過天亮（第七屆散文獎三獎．言叔夏）

◎李寬宏

〈白馬走過天亮〉重溫了青春期那段充滿孤獨與探索的時光。

從劉若英的〈為愛痴狂〉開篇，帶我們回到九○年代。那個時代，沒有手機和5G，只有電視和廣播陪伴著我們。作者描述了每天清晨搭乘公車去市區上學的情景，漫長的通勤時間成為成長的一部分。公車在黑暗中行駛，車廂裡寥寥無幾的乘客、窗外漆黑的景象，那段孤獨的時光，是內心的避風港。冬天的早晨，電視裡的記憶碎片組成了我青春期的重要部分。那種在黑暗中醒來，聽著熟悉的旋律，看著天光漸漸亮起的時刻，帶給我莫名的安心。

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真實的情感，深刻的體會。言叔夏筆下，時光的畫面感強烈而鮮明，讓我彷彿重新回到了那些清晨，坐在公車上，看著窗外的黑暗與黎明交替。●

【徵稿啟事】

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