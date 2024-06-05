【藝術文化】記憶海山礦災40週年 一睹礦坑世界光與影

「海山煤礦的光與影－礦災40週年紀念展」即日起至6月23日在新北市藝文中心展出。（新北市教師會提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕今年是海山煤礦災變40週年，為了喚起新北市土城、樹林、三峽、鶯歌區與板橋區等大海山地區的文化記憶，「海山40籌備小組」集結朱健炫的海山記實攝影、礦工畫家洪瑞麟的礦工油畫與速寫、漫畫家劉興欽的5幅礦業記憶水墨畫，即日起至6月23日在新北市藝文中心舉行「海山煤礦的光與影─礦災40週年紀念展」。

陳政治先生是當年的海山礦工。（新北市教師會提供）

策展人王新衡表示，展覽分為「礦工群像」、「礦業流動」、「礦村聚落」、「原住民礦工頌」4個主題，透過幾位藝術家的作品及物件裝置的對話，完整呈現海山與各礦區的礦業系統、礦工生活及情感流動。另外，台北大學的「海山學中心」發表的「海山礦業遺址調查報告」，已成為重要的地方學文史資料；新北礦業退休人員交流協會理事長周朝南也提供了礦坑內的真實影像，讓民眾目睹地底下、環境艱辛的礦坑世界。

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促成這項特展的攝影師朱健炫說，感謝新北市文化局及籌備小組的努力與幫助，他早年在海山煤礦拍攝了數千張記實照片，災變後一直忘不了海山礦區，以及那些用生命在拚生活的弟兄們，他接下來的心願是出版《海山煤礦的前世與今生》文史書。

海山40週年紀念活動還有輔仁大學社會系教授戴伯芬籌辦的煤礦文化沙龍、小旅行，與6月20日的40週年追思晚會，詳情可詢「海山40週年紀念」及「新北煤礦文化沙龍」臉書專頁。

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