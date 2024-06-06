【藝術文化】台灣工藝中心歡慶70歲 「六五工藝節」環島遶境活動啟航

台灣工藝中心主任陳殿禮（左3）化身工藝遶境列車長，敲鑼宣布工藝遶境環島行啟航。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台灣工藝研究發展中心創立70週年，昨（5）日起展開6天的「六五工藝節」活動，除典藏及人間國寶作品展，也安排工藝辦桌、VR體驗等活動，讓不同年齡層的人都能親近台灣工藝。

台灣工藝中心昨日為顏水龍馬賽克作品《熱帶魚》揭幕。（台灣工藝中心提供）

台灣工藝中心前身為「南投縣工藝研究班」，1954年由「台灣工藝之父」顏水龍創立，70年來肩負台灣工藝人才培育、工藝文創與文化推動重任，因此選在顏水龍的生日6月5日這天，為「六五工藝節」開幕起跑。

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台灣工藝中心指出，5日到10日的工藝節系列活動，每天都有典藏及人間國寶工藝創作展覽，以及綠工藝假日廣場，此外，今日邀103歲漆藝大師王清霜等多位藝師現場傳授工藝；7日為100條工藝旅行路線啟航；8日以工藝辦桌的方式，邀工藝師當桌長，與民眾互動；9日起連續4個週日，播放已修復的經典電影，並有映後座談會。

工藝中心為向台灣工藝之父顏水龍感恩與致敬，昨也為典藏的顏水龍馬賽克壁畫《熱帶魚》揭幕，該作品是顏水龍於1973年為電光牌衛浴設備公司所創作，但在電光牌台北門市改建時因施工裂成多塊，該公司董事長李昭亭出資請顏水龍學生進行修復，隨後將此作品捐給工藝中心保存。

昨日是工藝遶境列車啟航之日，台灣工藝中心主任陳殿禮敲鑼之後，從草屯出發後，將陸續到彰化、台東、台南、新竹、台北等地展覽。陳殿禮表示，顏水龍早在1937年就有工藝遶境的創意，當時他進行了為期5個多月的全台火車環島工藝產業田野調查。而此次工藝遶境將持續到明年，展出典藏工藝品及人間國寶作品，接著由工藝博覽會接棒，未來計畫一年工藝遶境，一年工藝博覽會，希望第6年就能吸引國際工藝家加入工藝博覽會。

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