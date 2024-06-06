【藝術文化】「浪濤之下亦有皇都」 追溯台日殖民歷史

《等晶播種》以雲林虎尾近代史為背景，追溯台日之間的殖民歷史。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人邱再興文教基金會主辦主辦的「浪濤之下亦有皇都」展覽，由藝術家許家維、張碩尹及鄭先喻等人與山口媒體藝術中心共同製作，以《等晶播種》與《浪濤之下亦有皇都》2件影像作品，聚焦日本殖民統治台灣時期的製糖產業發展，追溯台日之間的歷史。

《等晶播種》以雲林虎尾近代史為背景，藉由戲曲音樂家及台灣傳統布袋戲演繹皇民化戲碼《鞍馬天狗》，講述1909年，大日本製糖株式會社在虎尾興建糖廠，二戰期間該地成為日本神風特攻隊機場基地，也是供給日軍物資基地的一段歷史；《浪濤之下亦有皇都》則將目光移至日本的門司及門司港。門司曾為大日本製糖糖廠所在地，不僅位在當時運輸台製粗糖至日本的海運航線上，亦是外國船舶前往神戶和橫濱途中必經的停靠港，更是日本首要的國際港口之一。

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共同創作人之一的許家維表示，2件作品有別於去年在日本有劇場版演出，「今年台灣展出以錄像裝置呈現為主，張碩尹負責美術、道具和腳本，鄭先喻負責多媒體技術，我主要負責影像與拍攝。」透過台灣傳統布袋戲、日本傳統藝術「淨瑠璃」等偶戲中，操偶師與偶之間錯綜複雜的互動，藉此思考殖民者與被殖民者、支配者與被支配者的關係。展覽透過糖業發展史，串聯虎尾與門司2座市鎮，對照出台日戰時的記憶及現代化進程。即日起至6月30日在鳳甲美術館展出。

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