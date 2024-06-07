【藝術文化】明華園總團《超炫白蛇傳》6/8屏東重磅演出 周春米：一生至少看一次

《超炫白蛇傳》昨日進行彩排，由孫翠鳳（前排中）飾演白蛇，屏東縣長周春米（前排左4）、文化部參事陳瑩芳（前排右4）、明華園總團長陳勝福（前排右1）等人出席觀賞。 （記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明華園總團經典大戲《超炫白蛇傳》將於8日晚間7點在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園重磅開演，明華園昨（6）日舉行彩排，由孫翠鳳領銜演出，氣勢震撼全場，屏東縣長周春米在觀賞時深受感動，她說，《超炫白蛇傳》是「一生至少看一次」的經典大戲，這次「明華園」動員超過300位演員，搭配國家劇院級舞台與道具布景，精采可期，邀請全國觀眾端午連假首日親臨現場感受水漫金山的磅礴氣氛。

《超炫白蛇傳》昨日彩排，由孫翠鳳（後）領銜演出白蛇，氣勢震撼全場，第3代媳婦晨翎飾演青蛇。（記者陳彥廷攝）

《超炫白蛇傳》曾一度「封箱」十多年，直到去（2023）年才因文化部的「庄頭劇場」重啟，今年再度受邀在端午節連假開演，由明華園總團擔綱演出，讓屏東鄉親引頸期盼，昨天彩排由孫翠鳳領銜主演，率領演員演出精采片段，雖僅為短暫彩排，但當孫翠鳳所飾演的白蛇登場時，氣勢震撼全場，逾300名演員的表現絲毫不因彩排而打折扣，現場掌聲不絕於耳。

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《超炫白蛇傳》將由孫翠鳳、陳昭婷、陳昭賢母女3人同台共飾白蛇一角，昨日進行彩排，圖為陳昭婷（右）。（記者陳彥廷攝）

周春米指出，明華園是屏東的驕傲，這次以堪比國家劇院級的舞台、燈光、音響設備回鄉開演以饗鄉親，加上縣府和文化部共同籌設的5組直播大螢幕，並徵集6組消防車讓300噸水柱從天而降，打造出「水漫金山」的壯觀場面，現場備有3萬張椅子，民眾可免費入座觀賞。

總團長陳勝福表示，這次回屏東演出特別打造「蛇形牌樓」，並升級特殊大道具，透過現代舞台技術放大歌仔戲內台「真火」、「真水」、「飛人」的舞台特效，當天搖滾席下午2點領取號碼牌、4點半開放入場，他原本擔心正式演出時歡眾會擠不進場，但他到場才發現場地實在太用心，應可容納15萬人沒問題。

由於氣象預報連假將出現間歇雨勢，加上《超炫白蛇傳》會以「天降甘霖」模式營造出「水漫金山」的場景，屏縣府調集數以千計的木棧板，搭出廣達4公頃的木質觀眾席以避免場地泥濘濕滑，陳勝福及孫翠鳳皆大讚貼心。

孫翠鳳指出，去年重啟開演後，破了很多紀錄，包括亞洲的第1場首演在戶外，當天吸引破10萬人入場，被許多國外朋友評為「東方音樂劇」、「東方歌劇」，不輸給百老匯。這次這場戲籌備及演出均極耗費心力，將以最高規格回饋給鄉親。

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