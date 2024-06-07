【藝術文化】巴黎文化奧運台灣館主視覺涉抄襲爭議 李遠：已重新設計

立法委員葛如鈞（左）與文化部長李遠討論巴黎文化奧運台灣館主視覺爭議。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對巴黎文化奧運台灣館主視覺與蘋果的emoji符號高度相似，立委葛如鈞上月要求文化部就授權情形提出報告，文化部長李遠昨（6）日赴立院教育文化委員會報告並備詢時，葛如鈞再度關切目前文化部的處理情形，李遠表示，雖然設計師不認為原來的設計是抄襲，但已經重新設計，也不會另行收費。

葛如鈞表示，文化部的報告指出，「因設計為另行繪製，尚無須申請授權。設計理念在以世界通用之表情符號語言導入Taiwan之"w"，串連出『在一起』的意涵。以此傳達心連心、彩虹同盟、歡呼勝利的概念，呼應超越國族及語言有關和平、運動、平等的普世價值。創意核心是『開創運用表情符號的新詮釋』而非『創作表情符號』。」

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對此，葛如鈞質疑，設計廠商一下說是「運用」，一下說「自行繪製」，然後又說重新設計不另收錢，但設計內容已經發表，是不是以後發表的設計只要大家不滿意，就收回重來就好？葛如鈞也再度追問，設計廠商是否有針對此案提出創作過程證明是全新創作？或文化部像之前台文館「阿龍」抄襲事件一樣，都先選擇「相信廠商」？

葛如鈞指出，此案重點是「表情符號的圖樣是有版權的」，「文化部應該做為表率帶頭表達對創意的尊重。如果有民眾表示疑慮，文化部應該要主動釐清整個創作過程，只要文化部可以證實此案是原創設計，設計師完全不需要修改自己的設計，我們要挺他。但是相反的，假如本案已經證實，可能涉及過度參考或抄襲，那也絕非設計師主動修改設計就可以解決。」葛如鈞認為，這個設計事關國際聲譽，要求釐清事件的真相。

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