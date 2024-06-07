【自由副刊】 如果在嘉義，一個劇團 － 吳明倫談《阮劇團台語劇本集》

劇作家吳明倫。（吳明倫提供）

【編輯室報告】

根植於嘉義的「阮劇團」，除了關注本土文化的傳承、也追求實驗元素的融入，由該團演出的三個台語劇本近期出版，本刊提問「駐團編劇」吳明倫談劇本創作之種種，並刊登鄭順聰書評。

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提問◎自由副刊

《阮劇團台語劇本集》共二冊，包含改編自莎士比亞《仲夏夜之夢》的《熱天酣眠》、改編自莫里哀《吝嗇鬼》的《愛錢A恰恰》，以及改編自台灣五大奇案，並與奇士勞斯基《十誡》遙遙對話的《十殿》，你如何看待此三部劇本與經典之間的關係？

吳明倫：這三個作品與原作剛好是程度不一的改編：《愛錢A恰恰》在台詞上有大幅度的在地化，但情節、結構與原作接近；《熱天酣眠》刪除了原作中與台灣文化較無法對應的雅典大公爵婚禮，角色與結構都為了貼近台灣觀眾而有大幅度重整，但仍企圖維持原作的精神；《十誡》影響《十殿》之處主要是在場景的設定與人物的串接，戲肉的台灣五大奇案，有些保留了關鍵情節，有些則幾乎只保留角色名稱或人物關係。我想《熱天酣眠》與《愛錢A恰恰》的價值在於語言在轉譯的過程中自己生長出來的那種台味，比起忠於原作，如何更貼近台灣的觀眾的順位在更前面一點點，但經典的原作仍是改編強力依附著的，而《十殿》則更強調原創的層面。

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阮劇團擁有台灣罕見的「駐團編劇」，且配備有另位台語專精的編劇MCJJ，請略談駐團創作與獨立創作的差異，以及，你和台語編劇之間如何分工？台語劇本創作對你的意義？

吳明倫：我常覺得能成為「駐團編劇」的主因主要是運氣（笑）――很幸運是嘉義人，才能遇到阮劇團。駐團創作與獨立創作對我來說，主要差異大概是「誰發動創作」，但其實在阮，也可以有些任性的主動提案，或是在被指派的任務中保有自由度。和MCJJ這幾年工作下來雙方都滿有默契的，也有一個標準編劇流水線，簡單來說就是：一起開創作會議、我出華語版或台華混合版、JJ出台語版，最後整成一個台華對照版。在《十殿》時我也試著一開始就用台語寫台詞（但最後還是採用了JJ版）。台語劇本的寫作好像是很自然的事情，但在當年第一次跟阮劇團合作台語劇本《金水飼某》（改編自莫里哀《妻子學校》）時並沒有這種自覺（很依賴JJ）。現在對我來說這是把台語學回來的主要途徑，但我最近覺得這樣真是太慢太沒效率了，所以已經痛下決心要去考台語中高級檢定（公開說出來啦！）。

根植於嘉義、今年成立滿廿一年的「阮劇團」，團名中的「阮」是台語的「我們」――創作劇本時，如何拿捏「嘉義」和「我們」的比重？

吳明倫：我們是，嘉義阮劇團！大概是這樣的感覺。

當劇本脫離舞台，純粹以文字面世，你期待它與怎樣的讀者相遇？有理想讀者嗎？那和創作劇本時，想像舞台下的觀眾，有何不同？

吳明倫：劇本無法再現演出時的模樣，但在劇本被演出之前，靠的也全都是導演、演員、設計等人的想像，我相信讀者在閱讀劇本時，自己腦中的版本才是最佳的演出版。我大學時讀外文系很喜歡讀劇本的原因是那是最容易讀的英文，讀起來很有成就感，很投機取巧的原因，結果卻讀到了轟轟烈烈影響我一生的作品，我想書要遇到對的讀者還是很依賴一些莫名其妙的緣分。

同時身為小說家和劇作家，身分轉換時的困難與快樂各是什麼？

吳明倫：以前會覺得寫小說跟寫劇本很互斥：我喜歡寫對話勝過寫敘述（當然也有對話很多的小說和敘述很多的劇本，但非我所長），當我不能依賴對話的時候，我就覺得有點痛苦。對寫小說也始終不自信，但這一、兩年稍微比較願意多寫一些我覺得舞台劇本形式難以處理的故事，相對地，寫只有舞台能演的東西也非常開心。這邊還要講一句不知羞恥的話：寫小說困難之處在於紀律――我寫劇本的紀律好一點，因為小說遲交跟劇本遲交的嚴重程度不同。●

《愛錢A恰恰》劇照。（黃煚哲攝影，吳明倫提供）《熱天酣眠》劇照。（馬雨辰攝影，吳明倫提供）《十殿》劇照。（黃煚哲攝影，吳明倫提供）

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