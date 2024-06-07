【自由副刊】 鄭順聰／台語若海，劇本是凝固的波浪

《阮劇團台語劇本集》封面設計者為廖小子，以金紙為書封構想。（木馬文化提供）

◎鄭順聰

此劇本書會造成以下現象：一齣戲排練的首件事乃讀本，得備好劇本供劇組依循，其堆高的氣勢如拜拜時疊起的金紙塔；演員與工作人員翻讀劇本時，好似摺金紙入金爐焚燒；演員上場排練，將劇本落在一旁，還以為是出殯隊伍沿路撒金。

凡入手阮劇團這金紙造形的劇本集，你與它的任何關係與動作，就像進入民俗宗教儀式，是祭拜，是招魂，更是面死亡而生的歷程。

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拿金紙做發想來創作藝術的案例比比皆是，大多是部分元素與風格襯底，很少像廖小子設計的《阮劇團台語劇本集》，有夠徹底，夭壽大膽――同時也是阮劇團暨阮友友的特質，想到就去做，實踐力超強，不畏外界的眼光，以台灣本土為基底，自信講出阮（gún）的名。

出版這套「金裝」劇本集，相當不簡單，阮劇團可走了二十一年：從嘉義高中的戲劇社萌芽，畢業後在台北讀書及出社會走跳，毅然決定回故鄉，成為嘉義縣登記立案第001的現代劇團，憑著一股傻勁，創辦「草草藝術節」，展開「小地方」計畫上山下海演戲給偏鄉的孩子看，阮劇團總是充滿想法盈溢活力，用台語（Tâi-gí）改編西方經典，移換為台灣情境，注入創意與土性脾性血性……上演一齣齣「阮特色」經典劇目，其間歷經數不盡的辛苦頓挫與轉型調整，逾二十年了，精選吳明倫與MC JJ合作的三部劇本出版：《熱天酣眠》、《愛錢A恰恰》、《十殿》，這獻給戲劇之神的祭品，豐盛別致超有誠意，金爍爍（kim-sih-sih）！

關於這三齣劇本之背景與內涵，以紅紙條套在一起的命運相繫小冊子，透過團員對談揭露內幕，更有專家的犀利評論，設計成《壹週刊》前輩《翡翠雜誌》那般的模樣，引誘讀者當做八卦刊物來窺探，既刺激又過癮。

然而，阮劇團更不簡單的，是要對百年來的台語劇本，進行美學與格式的冒險。

以台語（閩南語）發音之傳統表演藝術，無論是戲文、歌仔冊、布袋戲腳本等等，早期多用漢文（文言文）書寫，但遇到日常口語或不同腔調發音時，其標記多用俗字，系統非常混亂，若無口頭傳授與演員充實的腹內（pak-lāi，才學內涵），光憑文字，是無法百分百正確認讀的。

如此這般的情況，遇到新劇（sin-kio̍k，舞台劇）更顯複雜。尤其這二、三十年來，演員的台語能力大幅衰退，其訓練又多照本演出，不似經驗豐富的老演員隨性就是一場精采的活戲（ua̍h-hì，即興發揮），加上新創的台語劇愈來愈多樣，劇本的撰寫與格式就更顯重要了。

幸好公元2000年後，政府制定標準化的台語推薦用字，加上學校與民間對台語文之推展，這幾年台語發音的劇本，慢慢汰除俗字，歸於教育部的推薦用字，漸為劇場界與演員所接受。

2017年出版的《占斷是風流：李季紋戲曲四種》，分為標準化台語漢字版和華語兩本，合為一帙，編排精緻，風格華美，可說是台文劇本的先期模範（2023年李季紋又再出《1399趙氏孤兒》）。空了幾年，2020前衛出版的《南十字星》，則華文版台文版合為一本，開頭為推薦序與自序，劇本後頭接續創作說明與訪談紀錄。

2023年尾開始，台文劇本大爆發，台、華語交雜演出的音樂劇《熱帶天使》，劇本行進到台語發音的台文時，切出隔壁欄以橘黃字體華語翻譯，劇場指示用華語，中夾彩色劇照。令人激賞的是，書最前頭有版本與體例說明，後記與附錄則詳實記錄創作過程與場次資料，是相當亮眼的「全劇本及舞台影像寫真書」。

2024年初「台南400年」紀念活動上演的《1624》，可說是史上卡司與陣仗最華麗的歌仔戲盛會。此劇本書之編排，先是專家剖析歷史和劇作家導演的創作心聲，然後配合劇照介紹人物，接續五項幕後製作提要，壓軸為使用台語文標準字的劇本。

以上劇本書的內容編排、註解格式、附錄說明都不相同，各有其實用與美學考量，皆為台文劇本之纍纍果實。

回到《阮劇團台語劇本集》，其訪談論述與相關說明另立一小冊，劇本為完整的獨立體，演員與劇組可帶在身旁，隨時念讀並標記，專業且帶實際考量。因是橫排所以往左邊翻，右頁做為閱讀的順向，印上台語文定本，欄線清楚字體較大，翻頁的背後為華語翻譯，線細字小。也就是，同一張紙頁正台背華，公眾面為舞台語言，背面猶如翻譯，方便不同台文程度的使用者閱讀。

遇到難字或特殊發音直接在後頭括號標音及註解，不僅利於解讀，也利於劇組當場確認。因是雙語對照，舞台指示同步全台語――這指向台語劇場的下一步，不僅是舞台上的表演語言，若幕後的指示與專業術語也能全台語溝通並落實台文化，此為台語文真劇場之完成。

台語是遼闊的大海，蘊藏無盡知識與智慧，波浪粼紋變化萬端，有時洶湧有時柔和。戲劇就是某段時間的精采起伏，如照片般拍攝下來定形，成為劇本書，成為凝固的波浪，給觀眾與讀者咀嚼品味。

台灣現下劇團生存已是不易，台語更面臨強烈危機，在出版寒冬不知盡頭的當下，阮劇團敢嘗試比詩集還冷門的「台語劇本書」，可說是一種絕地逢生的倔強。我認為，此劇本書更強烈的企圖，是在較無閱讀劇本風氣與根底的台灣，用大膽強烈的美學風格，打破群眾對劇本的認知，從邊緣位置絕地反攻，試著從編輯、台文、劇場、藝術等四個面向，分進合擊，透過劇團的內部訓練，進入校園學院成為課本讀本，加上四處巡演之拓展浸潤，建立可長可久的SOP，讓表演風氣與戲劇教育釘根（tìng-kin，生根），翻轉台派的內涵與風格，走向世界走向未來，自信來讀gún的劇本。●

《阮劇團台語劇本集》別冊，收錄團員專訪、深度劇作介紹。（木馬文化提供）

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