【家庭plus．徵文大拼盤】食安 自己要把關

圖／Hungtheart

食安頻出包，外食時，最好罩子放亮，多觀察店家，找間信賴的店，吃來才安心……

〈睜大眼觀察1〉口罩手套 一定要的

文／小鹿（高雄市）

請繼續往下閱讀...

自從大一吃了學校自助餐食物中毒之後，我只要外食都會看三個地方：廚師、廚房環境和客人。

廚師自然是要最講究衛生的，尤其有戴口罩和手套的，那好感度是直接往上加，大學時期我很常光顧一間飯捲店，因為店裡的阿姨每做一單就會換一副手套，而且所有食材都放在有蓋子的容器裡，包裝也都乾乾淨淨地，沒有一點油漬，吃起來就是很放心。除了廚房環境，我還會注意客人，若看見一桌一桌的運動員坐在店裡大快朵頤，這間店十之八九是注重主食份量，但蔬菜和肉類的比例會嚴重失衡，營養問題堪憂；另外一種是針對在工業區上班的店家，這些店家的特色就是出餐速度快，熱量又高，菜有沒有洗乾淨就真的是未知數。我最常去的店家類型就是女學生會經常光顧的店，因為比起男孩子對份量的要求，女孩子對衛生、營養和品質會稍微計較一些。

這一套篩選模式讓我安然度過了剩下的大學生活，至少沒吃出什麼毛病來。

〈睜大眼觀察2〉萬用抹布 萬萬不行

文／林秦（高雄市）

雖然我們家不常外食，但也有想偷懶的時候，這時候就會外食。再說住家附近就是美食的一級戰區，總是吸引為數不少的觀光客前來朝聖，身為在地人的我們，又豈能錯過？

小吃攤有一個好處，就是可以看到店家煮的過程，至於食材新不新鮮、菜有沒有洗乾淨，就是店家說了算，但是衛不衛生，從店家的一些行為，就可得知一二，譬如店家抹布的使用方式。

我看到的店家，幾乎是同一條抹布，又是擦砧板又是擦刀具，當然也會用這條抹布，來擦外帶餐盒外漏的湯汁。這都沒有關係，因為我阿Q地認為：只要食物有加熱消毒就好了。

但有一次，我發現有一店家竟然用同一條抹布擦砧板、擦菜刀，接著又用這條抹布來擦餐具，天呀，這我就無法接受了。畢竟餐具是會直接接觸到食物的，這抹布上的細菌，豈不都讓我們吃下肚了？所以這家店就列為我的拒絕往來戶。

現在食物中毒事件頻傳，不能光靠店家自律，消費者還是應該要睜大眼，為自己的外食好好把關。

〈睜大眼觀察3〉醬料區 細節讓人佩服

文／露西亞（台中市）

魔羯座的老公，吃東西很龜毛，這個龜毛不是要大魚大肉幾顆星星，而是著重在老闆對食材、器具和用餐環境的乾淨度。

那天我們到一家晚上才營業的台灣溫體牛小店用餐，真的很小，只有四張桌子，老闆一人搞定全場。老公帶我到醬料區，他說每一種醬料的盛器都很乾淨，可見每天清洗，有的店家醬料用完直接補，從來不洗，手一拿就知道；辣椒、蔥花、香菜、薑絲切得大小一致，看起來就很新鮮可口，上面還加蓋；餐具區碗筷湯匙擺在殺菌箱，另外提供免洗餐具，設想很周到。

入坐，手往桌上一摸，沒有黏膩感，跟家裡的餐桌一樣，往外一瞧，中年老闆身穿黑色T恤百慕達短褲，半筒襪與廚師鞋，不茍言笑頭頂三分頭，頗有江湖味，雙手舞動鐵鍋與大杓翻炒出點點火花；外帶的客人好幾位在等，沒人不耐煩。

沒有親切問候的溫馨服務，只是將料理的堅持清清楚楚呈現，我就心悅臣服了。

〈睜大眼觀察4〉至少把口罩戴好

文／李基福（嘉義市）

曾經到一家連鎖早午餐店購買餐點，開放式的料理空間就設在結帳櫃檯的後方。因此，從點餐到等待取餐的過程，負責料理食材工作人員的一舉一動，皆能一覽無遺。

但身為食材料理者的他，臉上雖然戴著口罩，兩個鼻孔卻曝露在口罩之外，在近距離處理著顧客待會兒要吃進肚的食物之下，他所呼出的氣息究竟有多少細菌或病毒沾染上食物，實在難以想像。

雖然大部分的顧客對此都視若無睹，但是要杜絕食安問題，若連顧客看得到的地方都做得如此草率，且毫不修飾，那麼顧客看不到的進出貨、報廢品處理等細微處，又還會有多少公信力與可信度呢？

結帳離去前，我告知櫃檯人員這個狀況，櫃檯人員說會再轉告這位工作人員；然而，不管這個訊息最終是否傳達到，這家連鎖早午餐店都會就此被我列入拒絕往來戶。連「至少把口罩戴好」這等小事，都做不好，如何讓選擇外食的我能夠安心呢？

圖／Hungtheart

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法