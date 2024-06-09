【藝術文化】明華園總團超炫白蛇傳再現水漫金山寺華麗場面 觀眾驚呼連連

全劇最高潮的水漫金山寺，瞬間百噸大水傾洩而下，白蛇（陳昭賢飾）、青蛇（晨翎飾）從10層樓的高空凌空飛越。 （明華園提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明華園總團《超炫白蛇傳》今年端午連假重磅回歸，昨晚在屏東縣六堆紀念公園盛大演出，破紀錄5萬戲迷擠爆現場，精采重頭戲白蛇與青蛇飛上10層樓高空踏浪而來，〈水淹金山寺〉磅礴重現，讓台下觀眾驚呼連連。

文化平權「庄頭劇場-藝日限定」屏東場，由明華園總團表演《超炫白蛇傳》。（記者蔡宗憲攝）

觀眾最期待、也是全劇最高潮的水漫金山寺，瞬間百噸大水傾洩而下，陳昭賢飾演的白蛇，及青蛇從10層樓的高空凌空飛越，身穿藍、白色雨衣的觀眾，興奮搖著螢光棒，化身滾滾波濤巨浪，讓觀眾與舞台融為一體，感受「呼風喚雨怒濤翻，江水滾滾漫金山」的震撼，即便穿著雨衣也是被淋濕，仍然覺得十分過癮。

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孫翠鳳（右）飾白蛇一角，整齣戲展現空前壯觀的舞台視覺景觀。 （明華園提供）

文化部主辦「庄頭劇場-藝日限定」文化平權巡演活動，邀請明華園戲劇總團回到故鄉屏東，帶來史詩巨作《超炫白蛇傳》，昨晚7點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧共同敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。震撼感官的曠世巨作讓觀眾看得意猶未盡，當孫翠鳳率全體演員謝幕，全場掌聲不停歇，觀眾直呼「震撼人心」、「太讚了，超級好看」。

明華園總團《超炫白蛇傳》昨晚在屏東縣六堆紀念公園盛大演出，破紀錄5萬戲迷擠爆現場。 （記者蔡宗憲攝）

昨晚演出，由孫翠鳳帶著女兒陳昭婷、陳昭賢同台共飾白蛇一角，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，以及最帥法海陳子豪等人擔綱演出，整齣戲以空前壯觀的舞台視覺景觀，真火、真水、極盡奇幻華麗的舞台特效和聲光刺激、跨越台上台下，地上與空中營造出身歷其境般的舞台體驗。

縣長周春米說，這是「一生至少看一次」的經典大戲，屏東驕傲的戲曲團體「明華園總團」回鄉演繹，動員超過300位演員，國家劇院級舞台與道具布景，雖然首演至今年已經20年仍經典，6組消防車水柱呈現「水漫金山」的壯觀場面，讓屏東鄉親一睹「東方歌劇魔幻傳奇」的魅力，文化平權「庄頭劇場-藝日限定」屏東場，成功傳遞表演藝術的美好，讓藝術融入日常。

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