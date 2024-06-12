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【藝術文化】前進文化奧運 台灣品牌團隊朱團先行 6/22登巴黎夏沃音樂廳

2024/06/12 05:30

朱團2024世界巡演第2站，將於6月下旬赴法舉辦「Energy ∞ Infinite」音樂會。（擊樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕即將迎接40週年的朱宗慶打擊樂團，成立至今一步一腳印將台灣打造成國際打擊樂重鎮，更成為世界各國爭相邀訪的樂團，朱團以絕佳的「節奏感」安排海外巡演行程，繼今年3月首訪紐西蘭後，世界巡演第2站將前進法國，於6月22日晚間首登著名的巴黎夏沃音樂廳（Salle Gaveau）舉辦「Energy ∞ Infinite」（動能∞無限）音樂會，適逢2024巴黎奧運前夕，朱團同時將以文化部台灣品牌團隊的代表身分，鼓動前進的節奏，為7月展開的文化奧運加溫。

建於1906年的巴黎夏沃音樂廳是巴黎市內重要的音樂場館。（擊樂文教基金會提供）

其實朱團與法國互動密切，除自1998年起至今多次受邀赴法國演出與舉辦大師班講座，樂團主辦TIPC台灣國際打擊樂節，也與法國藝壇指標人物建立深厚情誼。此次再度訪法，朱團藝術總監朱宗慶表示，做為文化部台灣品牌團隊，將以對音樂藝術的極致追求來體現文化奧運的核心價值，並用打擊樂源源不絕的熱情活力為選手加油打氣。

此次將透過3首國人作品，讓法國觀眾體驗台灣文化之美。（擊樂文教基金會提供）

此次首登超過百年歷史的巴黎夏沃音樂廳，位於巴黎市中心第8區，以優雅的建築風格和卓越的音響效果聞名，曾吸引許多世界知名音樂家和樂團演出。朱宗慶表示，樂團除將在此印證樂團已與世界擊樂深度接軌外，也盼「讓世界看到來自台灣文化價值的彰顯」，因此，「Energy ∞ Infinite」音樂會特別從過去30多年來累積的270首委託創作中，精選出6首特色十足的樂曲，向世界呈現台灣豐富的文化底蘊與多元共好的獨特魅力。

法國知名作曲家兼演奏家艾曼紐．塞瓊奈作品〈吸引力之二〉，呈現作曲家對於大自然的省思。（擊樂文教基金會提供）

其中，法國作曲家嘉荷．雷瓦提（GérardLecointe）的〈三部曲3 Épilogues〉，以及艾曼紐．塞瓊奈（Emmanuel Séjourné）的〈吸引力之二Attraction 2〉，2首都是為樂團量身打造、具經典地位的傑作。另有美國作曲家傑納．科申斯基（Gene Koshinski）的〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，是較近期的委託創作，出色地展現了打擊樂的細緻風情。台灣作曲家部分，則有張瓊櫻的〈射日Le MytheSolaire〉、盧煥韋的〈探La Recherche〉，以及高瀚諺的〈菜市仔Le Marché〉，3首截然不同的創作，除可以欣賞到樂團精湛的演奏技藝，同時也能深刻體驗台灣文化之美。

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