【家庭plus．親子會客室】過度教養引爭議

圖／達志影像

文／胡蕙寧

某些家長的教養方式，特別是「過度教養」引起了廣泛的注意。尤其是以孩子現在的學業與未來的成功為唯一導向，完全忽略人格與生活技能的教養最引爭議。

依據心理學對教養方式的認定，「過度教養」被認為是父母在「回應」或「要求」上超出了正常指標，出現了極端現象。像是高回應的父母可能把孩子當成家庭生活的唯一重心，也難以接受他人指出自己孩子的錯誤外，有些家長更過度管控孩子，讓孩子時刻覺得被監視。

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與「高回應」相呼應的是，過度教養的父母通常也會出現高「要求」，這些要求可能不切實際，通常涉及學業成績與公開表現，以嚴厲處罰的手段讓孩子承擔了不符合年齡的過度責任。如此要求的目的，通常是為了滿足父母的面子，讓外人覺得自己教養出自認為優秀的孩子。

〈另類過度教養〉

低要求高回應 易成放縱

相對於「過度教養」的另一個極端就是「過度放縱」的教養方式。只不過當家長對孩子的獨立和責任承擔要求過低，但卻在回應程度上過高時，仍舊可能成為另一種過度教養。

像是低要求高回應的父母就很愛為孩子找藉口，他們通常不檢討孩子自身的行為對錯，卻總喜歡將失誤的原因責怪他人或體制。某些父母還可能會無中生有的捏造孩子有特殊的身心理狀況為由，希望因此得到特別的關照。

這樣教養的父母會將自己對社會的恐懼灌輸到孩子腦中，也因此給自己更多藉口來介入孩子的生活。結果是嚴重阻擾了孩子依正常學齡該有的成熟度，造成其面對困難與承擔失敗的心理障礙。這類父母還可能解讀孩子對自己的依賴為一種「親密」而自豪，即使在孩子成年後都以對待低齡兒童的方式來面對他們。

〈未來影響〉

過度教養 傷害孩童

現代父母與上一兩代之間的教養差異，特別顯示在對環境危險因素的過度憂慮。像是很多父母擔心綁架、誘拐、霸凌、行路安全等的焦慮，也因此嚴重延緩孩子的獨立能力。心理學上早有研究顯示，過度教養下的孩童更容易不快樂。

這些孩童在成長過程中，會被要求去達成父母標準下的完美，時刻處於必須討好父母的焦慮狀態，也因父母的叨念態度而過度擔心外人的眼光與評價。有些孩童在這種教養環境中只著眼於力求成為族群裡的頂尖，但卻對失敗的承受力毫無心理準備，難以接受挫敗的打擊。

更由於父母教養的偏執跟失衡，嚴重影響孩子對現實的平衡與判斷，除了顯示出不合實際能力的過度自信外，也可能因此錯估責任承擔的程度，並相對缺乏生活自理能力，在遇上危機時產生慌亂與不知所措的現象。

過度教養的後續問題是父母很難放下，即使孩子都已成年成家，這種模式通常還是會持續而釀成兩代之間的家庭問題。

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