【藝術文化】台灣國樂團6/16閻選之樂 閻惠昌攜新曲重磅演出

台灣國樂團二胡首席戴瑋（左起）、台灣國樂團音樂總監江靖波、皮弦胡演奏家王坤、指揮閻惠昌、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、台灣國樂團代理團長吳定哲、管風琴演奏家余曉怡一起合影。（台灣國樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心所屬的台灣國樂團成立40週年，邀請曾任音樂總監的指揮閻惠昌回團同慶，率領台灣管風琴演奏家余曉怡、胡琴演奏家戴瑋、陝西合陽的皮弦胡琴師王坤，聯袂舉辦「閻選之樂」音樂會，將於6月16日在台北國家音樂廳登場。

傳藝術中心主任陳悅宜說明：「今年適逢台灣國樂團40週年，特別邀請閻老師回團同慶，獻上重磅演出，曲目包含閻老師的最新創作《線狂》，獨奏者王坤將1人演奏7種樂器，同時以提線木偶戲曲的線腔，將傳統藝術與國樂結合的意念發揮得淋漓盡致。除此之外，本場壓軸將會聽到國家音樂廳管風琴悠揚震撼的音響，與台灣國樂團精湛的演奏，展現中西合璧、文化融合的魅力。」

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閻惠昌目前為香港中樂團藝術總監兼終身指揮，2013年到2017年擔任台灣國樂團音樂總監，與樂團緣分深厚。閻惠昌表示，這次他精選了4首樂曲，風格與挑戰大不同，「以此祝賀台灣國樂團40歲，生日快樂！」

閻惠昌新創曲《線狂》，將與台灣國樂團帶來全本演出，他說明：「這首樂曲是2022年疫情期間在香港完成的。線腔，是陝西合陽縣獨有的提線木偶戲曲劇種，我從小就耳濡目染，更在幼年時迷上線偶戲的主奏樂器 『皮弦胡』，這首《線狂》便是以此為素材創作而成」。

此次演出特邀陝西合陽縣線腔木偶劇團青年琴師王坤完整演奏4個樂章，包含〈鼓－鼓板懷〉、〈韻－皮弦胡〉、〈炫－鼓弦急〉、〈和－戲韻和〉，要讓觀眾朋友感受道地的線腔音樂與現代國樂音響的和諧共鳴。

此外，音樂會以充滿節慶氣氛的《正月》開場，接著由台灣國樂團二胡首席戴瑋演出作曲家李博禪的《初心》、台灣青年管風琴家余曉怡則擔綱演出作曲家關廼忠的《第二交響曲》。詳詢OPENTIX兩廳院文化生活網。

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