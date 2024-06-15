【藝週末．藝週推薦展覽】禮讚太陽，拂曉之月─「日月頌：顏水龍與臺灣」展

顏水龍，〈旭日東昇〉馬賽克壁畫，300×1820公分，1966。

文．攝影／記者董柏廷

國立台灣美術館與國立台灣工藝研究發展中心首次合作推出「日月頌：顏水龍與台灣」展覽，由藝術史學者顏娟英帶領研究團隊策展，從藝術與工藝角度，重新詮釋顏水龍（1903-1997）的藝術成就。

顏水龍是台灣第1代西畫家，同時也是台灣工藝史上最具影響力的前輩，後人更尊稱其為「台灣工藝之父」，出生於台南下營，1920年赴日留學，東京美術學校西畫科研究所畢業。1930年經由西伯利亞鐵路前往法國留學。

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他夜間入美術學校加強素描與人物速寫，白日在羅浮宮臨摹16世紀、19世紀經典人物畫，那時他便決心要將西洋古典藝術帶回台灣。他關心日本殖民統治下，台灣漢人與原住民族生活如何啟蒙問題。在巴黎期間參觀世界殖民地博覽會，反覆思考台灣文化的源頭。

戰後，顏水龍持續調查原住民族與漢人的傳統工藝，加以創新設計、現代化，拓展台灣文化的國際觀，提升台灣民眾的生活美感。基於利他的精神，他美術創作的目標在於創造台灣美好造型。顏水龍的奉獻觸及眾多領域，從工藝、設計、廣告、建築、公共藝術，到他個人的繪畫表現，皆為台灣留下實踐的典範。他終其一生探索服務於眾人的藝術形式，並將美深化在每個人的現代生活經驗中。

顏水龍，〈從農業社會到工業社會〉（局部）馬賽克壁畫，400×10000公分，1969。顏水龍在台北劍潭公園的馬賽克壁畫前〈從農業社會到工業社會〉留影。

台灣藝界的太陽

展覽以工藝與美術觀點切入，展現「美術中有工藝，工藝中有美術」的藝術景觀。顏水龍的藝術軌跡與日本、歐洲、美國等國際場域緊密相連，以台灣文化為支點，撐起全新的跨文化世界觀，重構我們對藝術史的認識。顏水龍始終熱愛歌頌無比燦爛的太陽，包容開展的色彩是他不斷追求的主題，美術創作與工藝實踐成為他一生並行的軌道，其中最大亮點作品是1966年應建築師蔡柏鋒邀請，為新建的台北西門町日新戲院所創作，長達18公尺的〈旭日東昇〉。策展人顏娟英回憶，該作自日新戲院拆卸下來，保存狀況不明，非常憂心，這次藉著展覽終於找到它，並讓它重新面世，更能較全面性地將顏水龍的作品蒐集起來。

展名「日月頌」，便可以讀出策展團隊的企圖，顏娟英說明，「日月二字代表著歲月的意思，表現出宇宙、歲月，此次特別展出的〈旭日東昇〉，便有歌頌的意義。」太陽，一直是顏水龍繪畫中的主題，自西畫、工藝品、馬賽克壁畫、廣告漫畫等，幾乎收攏顏水龍一生的豐富創作。除了馬賽克〈旭日東昇〉以及〈向日葵〉可以清楚地見到日的象徵，月的意涵其實藏在〈仙人掌〉之中。「這幅畫帶出的其實是拂曉之月。」畫作中的正上方，以曖昧的顏色布局，讓仙人掌上方的月亮散發著靜靜的光芒，照耀著整個景象，「顏水龍也經常畫光線曖昧的時分，日月交接之時，天地萬物將醒，一切畫面顯得安靜。」

顏水龍，〈仙人掌〉油彩、畫布，116×73.2公分，1962-1964。

愛與尊重的人物誌

顏水龍深入民間與原住民族部落，著手調查記錄台灣手工藝傳統、研發現代設計手法，接軌國際現代工藝實踐。1940年代自行開班授徒，1950年代配合政府建設廳，投入地方手工藝訓練班，如南投縣工藝研究班（即現今國立台灣工藝研究發展中心的前身）。陽光與愛的熱情，幾乎是重新認識他如何形塑台灣文化特質的關鍵字。

顏水龍，〈魯凱少女〉油彩、畫布，117×91公分，1982。

顏娟英說明，顏水龍在1935年初次踏上蘭嶼土地，也是台灣畫家裡的第1人。他以陽光的色彩象徵台灣的溫暖風土，蘭嶼昂揚的船身代表古老文明的優雅，首度展出的〈日出〉、〈蘭嶼印象〉、〈蘭嶼風景〉等作的明亮溫暖色調，都蘊含著他對身邊周遭萬物無限的關懷。

顏水龍投入多年時間，調查研究原住民族群的傳統建築研究，他經常為了特定的研究目的，反覆重繪同一題材，他曾說過：「我所懷想的並非如高更的『原始的夢想』，而是憧憬著與山地人共同生活的樂趣，達成我神往的心願。」譬如睽違30年展出再度展出〈山地小姐〉，創作於1966年，人物採側面半身像，背景是以不具時間性、大面積的黃色處理背景，直接強調了主體性，她們頭戴花卉與佩飾，象徵高貴與純潔，黝黑的皮膚與立體的五官甚是美麗，畫面充分展現女孩的純真、健康與樸實之美，捕捉台灣本土人物的形象，1967年〈排灣小姐〉便是此作的延伸嘗試。

顏水龍常為了特定研究目的，對同一題材反覆重繪。〈山地小姐〉（左）油彩、畫布，53×45.5公分，1966；〈排灣小姐〉油彩、畫布，60.5×50公分，1967（右）。

此外，本次借展東京藝術大學美術館藏之〈自畫像〉（1927），是顏水龍24歲自東京美術學校畢業時的留校代表作。顏水龍留學東京美術學校西畫科，畢業前須繳交一幅自畫像，此作正是他的畢業作品。畫中，他的面容消瘦，頭髮微捲凌亂，充分說明他為克服經濟上的困難，刻苦勤勉學習的樣貌。

顏水龍，〈自畫像〉（左）油彩、畫布，60.6×45.4公分；〈妻子像〉油彩、畫布，60.5×50公分，1942。

值得一提的是，作品〈陸文龍扮相：葉青歌仔戲〉為首次展出，此作受顏水龍好友許文龍邀請而作，因為許文龍夫人是葉青的戲迷，便要求顏水龍替葉青畫一幅英挺的小生扮相，以為紀念。白色是顏水龍特別喜愛的顏色，細看畫作中繡著藍色圖樣的白袍，在皺褶之中，也能呈現出明暗與立體感。

顏水龍，〈陸文龍扮相：葉青歌仔戲〉油彩、畫布，145×96公分，1993。

寓於日常生活美感

自東京美術學校畢業。顏水龍更遠赴法國巴黎學習油畫，受立體派影響，曾自稱：「我追求的是一塊面、一塊面的畫面立體探討。」他認為藝術創作終究要建立自我的風貌，一個國際化的城市也要在建築規畫上建立文化的價值。建築深刻地影響我們的日常生活，因此他尤其重視建築，不論新舊都應有其時代的風華。

顏水龍的風景與靜物畫往往透過內外空間的穿透與堆疊，引導觀眾脫離現實世界走向理想的世界。畫家不拘寫實或裝飾手法，闡述著建築空間之美。他與好友建築師楊貽炳多次合作，如台中忠孝路顏宅、自由路太陽堂、中山路76號街屋，以及嘉義林歡邦墓園等，都是他們的共構之作。

顏水龍，〈高雄港〉油彩、三夾板，64.3×79公分，1959。

展中借用新出土的建築設計圖，委託東海大學蘇睿弼教授團隊製作顏水龍1956年完工的台中家屋實體模型與3D模型，透過此些資料或更能看見顏水龍生活的樣態。

1932年秋天，顏水龍從法國返回日本神戶，為了討生活，應聘大阪的壽屋公司，從葡萄酒廣告開始進行一系列的廣告、商品包裝與商標設計作品，將產業的形象以生活化、富有現代趣味的視覺手法轉化為平易近人的視覺語言。

當時顏水龍認為報紙版面非常複雜，於是提出一個創見，希望在報紙放入廣告圖案時，務必留出空白，並在空白部分內以簡單線條畫上一點圖案，配上幾句文案，成功吸引讀者的注意。

相關作品包含在壽毛加牙粉公司時期的廣告設計、太陽堂的餅盒與商標設計，以及領帶商標。這些作品皆巧妙融入日常元素，以簡潔、明快、裝飾性的元素，將藝術的美感轉化為大眾的視覺愉悅。

顏水龍，〈壽毛加牙粉廣告設計〉，1933-1937。顏水龍，〈太陽堂餅盒設計〉，印刷品，1960年代。

工藝是民眾的藝術學校

顏水龍在台灣的工藝史上扮演著教育與傳承的重要角色。在台灣成立一所「美術工藝學校」是他畢生的心願。他曾對日本及歐洲的工藝教育機構、制度與課程進行廣泛的調查。無論時局艱困，他主持、協助無數由政府、國際組織及民間單位推動的工藝推廣計畫。1954年成立的「南投縣工藝研究班」、1968年籌備未成的「萊園工藝學校」，以及1971年在實踐家政專科學校成立的「美術工藝科」，皆以扎實的藝術理論搭配實務訓練思考工藝教育。對顏水龍來說，工藝代表著藝術的啟蒙工作。他的一生持續投入手工藝的研究、創造與教育，將藝術的美以平易近人的樣貌帶到公眾的生活領域。

顏水龍，〈迓媽祖（設計圖）〉（局部），鉛筆、水彩、紙，45x739公分，1993。

竹家具設計是顏水龍在工藝實踐領域的代表作品，呈現出將台灣地方傳統與技術，融合功能與現代感的造型，此些作品與歐洲現代主義設計有所呼應，顏水龍曾反覆提及自己受到1941年夏洛特．貝里安在日本策畫的「選擇．傳統．創造」展覽在設計與裝飾上帶來的啟發。顏水龍發展出的工藝設計，體現了思想的匯聚造就顏水龍工藝理念的形成，將台灣的自然風土與文化傳統視為藝術創造的泉源

展場以顏水龍設計的「竹檯燈」以及「麻繩椅面竹椅」，模擬當時的畫室空間。

顏水龍的美術創作與手工藝設計同樣重視生活樸素真實的美。他調查傳統實用而將失傳的手工技藝並加以設計美化，因為他相信生活中的美感帶給人們精神靈魂的寄託。

◆「日月頌：顏水龍與臺灣」展，即日起至6月30日在國美館展出。

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