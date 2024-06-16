【家庭plus．徵文大拼盤】夏令營 親子雙贏

圖／陳佳蕙

暑假到，如何讓孩子不虛度，找個可學習才藝的夏令營，可以受用一生喔……

〈親子一起來〉學陶笛 全家樂陶陶

文／雲財子（嘉義市）

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兩年前的暑假，幫家中一雙兒女報名了為期一週的陶笛營隊。

選中陶笛，初始純粹是因為它屬室內課程，可以避開夏季的暑氣，而且沒有過高的學習門檻，只要在學校音樂課吹過直笛，稍微識譜即可，因此相差3歲的兒女理應都能上手。當然更重要的是，選擇同一個營隊，上下課時間相同，就可以一次接送兩個孩子，免於來回奔波之苦。

然而，真正令人感到驚喜的是在夏令營開始之後……

一下課，兩個孩子回到家，竟然互相交換心得，研究起當天老師教過的指法，主動拿出陶笛練習吹奏，並且幫忙查看彼此吹奏的姿勢有無需要調整之處，還央求要上網找陶笛的音樂來聆聽。就這樣，家裡頓時之間有了樂音的薰陶，更多了一個全家人可以共同討論的話題。

夏令營的最後一天，兩個孩子向老師多購買了一只陶笛，因為他們一致認為我這個音癡老爸，可以藉由練習陶笛來提升音樂素養，而他們願意屈就擔任我的音樂老師。

一雙兒女參加夏令營，竟然可以有如此多的益處，真的值得了！

〈國家掛保證〉國防部教育營 CP值破表

文／艾咪（新北市）

在女兒終於踏進了高中生涯後，我們第一個面對的大魔王就是那可怕的學習歷程，所以為了豐富內容，寒暑假營隊就成了要認真研究的一環。但動輒六、七千甚至破萬的營隊，對於一般小家庭來說，荷包真的是痛到深處。

在一片營隊海中，燒腦徜徉了兩個月的我，收到女兒閨密傳來的資料，是從未聽過的全民國防教育戰鬥營。一看內容驚為天人，5天的外島行程，交通餐宿包山包海，不只有國防軍力的體驗和展現，還有完整的馬祖導覽行程；重點來了，5天只要3千不到的金額，二話不說決定報名。

到了報名當天，出動了三個家庭的大人守在電腦前，結果因為太多人同時搶進直接當機，讓我解鎖了打電話去國防部詢問報名事項的任務，萬幸有了回報，兩個娃都報名成功。

五天行程吃得好睡得好，看她們興奮分享很酷的戰車坦克和美麗的馬祖風光，帶回了諸多紀念小物。真心推薦國防部的營隊，安全性也高，非常適合高中生去體驗唷！

〈一輩子受用〉學會游泳 也克服恐懼

文／Jason（台北市）

我家小朋友愛玩水，但卻害怕游泳。現今的小學都有游泳課，為了讓他提前準備好，我們在暑假討論後，選擇了YMCA的游泳夏令營。

因為知道他害怕把頭沉入水中，我們事先和夏令營的教練溝通，希望他能有多點時間適應。上課的前幾天，我也抽空去旁觀，可以看到夏令營的教練非常有耐心。他們首先帶領孩子們進行了一些簡單的水上遊戲，讓孩子慢慢適應水的感覺。

隨著時間的推移，每天回家後，小朋友都會興奮地告訴我們他學到了什麼。他學會了浮在水面、在水中換氣、如何踢腿，甚至掌握了基本的划水動作。夏令營結束時，他已經能夠在泳池中游幾個來回了。

這個改變不僅體現在游泳技能上，更重要的是他克服了內心的恐懼，增強了自信心和心理上的成長。這段經歷讓我們感到非常欣慰，也證明了提前準備和耐心指導的重要性。

圖／陳佳蕙

〈接近大自然〉參加童軍 勝過手遊

文／陳燕齡（台北市）

只要有人提到怎麼讓孩子過暑假，我就大力推薦：讓孩子參加童軍吧！事實上我的兒子已屆而立之年，過去的經驗猶歷歷在目，原因是他念國小時，放暑假前興沖沖地回來告訴我說他想參加學校的童軍團。

那些年剛流行網路遊戲，想必以為是實境秀？果不其然他只去了一次，就苦著臉回來說好多規矩不想去了。我豈容他三心兩意，堅持他要學到底！好在教練團隊十分有能耐，讓他轉移注意力到求生技巧與戶外活動的樂趣，終於穩定留團到高中畢業。

如今他雖然已經在工作，但仍然熱心協助團體活動，最令人窩心的是每逢郊遊露營，他都一馬當先打理搭營帳和炊煮，每個環節都能符合環保規範，大有庖丁解牛、收刀佇立的神氣，彰顯他們童軍團員的架勢。

現代年輕人喜歡表現自我，童軍團卻能在自由發揮之外，還能遵守服從的規定，所以暑假叫孩子去吧。

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