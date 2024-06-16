【藝術文化】庄頭劇場金門站 大雨中辦歡樂馬戲派對

雖然遇到大雨攪局，特技人員在充足準備及演練下展現專業精神。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部主辦「庄頭劇場 藝日限定」第4站昨（15）日前往金門莒光共融公園，從下午開始的文創市集、街頭藝人特技雜耍，以及6組傑出表演團隊接力演出。晚上由文化部政務次長李靜慧及金門縣文化局長呂坤和手持象徵高粱酒瓶的雜耍棒，與全場一起「碰杯」，啟動《FOCA海風馬戲派對》的歡樂氣氛，雖然中途突然下大雨，但穿上雨衣的大小觀眾們高喊「一定要看到最後」，讓全場相當感動，總計全日有超過萬人參與金門場的「藝日限定」。

FOCA在大雨中賣力演出，觀眾也穿雨衣撐傘堅持看到最後謝幕。（文化部提供）

成立於2011年的FOCA福爾摩沙馬戲團，以台灣「美麗之島」為名，致力推動台灣當代馬戲藝術的發展，是國內第1個專業的當代馬戲團隊，2017年迄今，連續7年入選國藝會演藝團隊獎助專案「TAIWAN TOP演藝團隊」。

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FOCA上次到金門是2018年創下票房完售的演出，相隔6年後再來到金門，FOCA執行長林智偉表示，從前晚彩排時就可以感受民眾的期待及開心。而昨晚的演出，安排了暖場、主秀一連串的活動，循序將觀眾帶入歡樂的情緒。雖然遇到大雨攪局，FOCA在先前充足準備及演練下，堅持完成演出。林智偉說，去年代表「庄頭劇場 」前進澎湖，克服颱風影響的經驗，也讓今年團隊面對近百人工作調度及搭台、彩排時下雨的情況，都深具處理經驗。

結合奇幻華麗的舞台布景、驚人的肢體炫技、以及熱力四射的舞蹈及歌手LIVE演唱、DJ熱歌音樂串聯，視覺感官精采刺激，讓人目不轉睛，觀眾直呼「簡直是神級水準的戶外演出」。為實踐文化平權跨海演出的《海風馬戲派對》，也將歡樂、感動、勇氣散播到金門全島。

文化部表示，「庄頭劇場」以文化平權為核心理念，比照國家劇院的規格邀請國人在家附近欣賞國家級的節目，上半年最終站將於6月29日在嘉義縣大林體育運動公園，由紙風車劇團演出《唐吉軻德冒險故事──銀河天馬》庄頭限定版。

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