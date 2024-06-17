【藝術文化】朱團2「豆莢寶寶音樂會」 《敲敲戰隊總動員》8月啟動巡演

今年首次嘗試從「觀眾席」進行音樂會開場，打造熱情滿溢的互動盛宴。

（擊樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團2擔綱演出的「豆莢寶寶兒童音樂會」，今年以《敲敲戰隊總動員，出擊！》為主題，將首次打破台上開場的演出形式，讓豆莢寶寶DoReMi從觀眾身邊出發，一起帶領大家尋找散落各地的敲敲戰隊，打造熱情滿溢的互動盛宴。預計自8月3日至10月27日巡迴台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南與高雄等11縣市，共28場。

豆莢寶寶兒童音樂會今年以《敲敲戰隊總動員，出擊！》為題展開巡演。

（擊樂文教基金會提供）

朱團表示，《敲敲戰隊總動員，出擊！》描述豆莢寶寶打開了神祕的魔法結界，來到被稱為「擊樂村」的神奇世界，存在於村莊中的「音樂神木」因為失去敲敲戰隊給予的音樂加持，即將凋零殆盡，因此，豆莢寶寶踏上尋人之路，到世界各地將5位隊員找回，同時也揭開了當初大家離開擊樂村的理由，恢復擊樂村過往生氣蓬勃的樣貌。

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朱團2助理藝術總監陳宏岳與編導呂濟寬，首次嘗試從「觀眾席」進行音樂會開場，讓觀眾與舞台不再有布幕的隔閡，大、小朋友可以和豆莢寶寶一起努力，透過互動推進劇情，讓舞台產生變化，共同解救擊樂村。音樂會也會安排如阿瑪丁達（Amadinda）、卡吉踏（Cajita）等特殊樂器登場，並將直播主、街頭藝人等現代孩子們熟悉的職業加入劇情，讓大家更容易理解故事的發展，更透過眾角色分散又重新集合的過程，深刻體會合作的重要性。

朱團藝術總監朱宗慶表示，朱團2是一群自幼接受音樂訓練、擁有專業演出技巧且充滿青春活力的年輕擊樂新秀，他們擔起承先啟後的工作，藉由每年近30場的演出，不但帶給孩子們無窮的熱情與能量，同時也累積大量舞台經驗，「2團團員有很多都是看著兒童音樂會長大的。如此的傳承循環，才能讓台灣創造出一代又一代的擊樂人才。」

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