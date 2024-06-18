【藝術文化】陳昭賢率明華園總團赴羅馬尼亞 新浪潮國際戲劇藝術節驚艷演出

團員與當地觀眾合影，雷希察市市長主動說「把你們的國旗拿出來」。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北－羅馬尼亞連線報導〕明華園總團受邀參加羅馬尼亞「新浪潮國際戲劇藝術節（New Wave International Theatre Festival）」，由總團執行長陳昭賢率青年軍出國演出，7天4夜3場不同表演內容的旋風行程，於當地時間昨（17）日下午演出最終場。陳昭賢抽空接受本報線上專訪時表示，首演當天，現場聽到當地市長請我們秀出國旗時，超級感動！

明華園總團青年軍精采演出，展現台灣傳統歌仔戲生猛的活力。（明華園總團提供）

陳昭賢說，此行團員總共40人，交通部分得到文化部、外交部的全力支持和補助，但為節省費用，所有托運行李都裝滿服裝道具，個人衣物用品都裝在簡單的行囊裡背上飛機。由於藝術節主辦雷希察市（Reşiţa）沒有直達飛機，最快的方法是台灣飛杜拜轉機到匈牙利布達佩斯，再改搭7小時的巴士前往。

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除正式演出之外，陳昭賢也親自示範台灣歌仔戲的身段特色，吸引當地年輕人好奇學習。（明華園總團提供）

也就是說，團員們從集合出發總共花了25小時，抵達飯店時已是隔天半夜，稍事休息後，天亮就展開一連串排練、搭台、記者會與正式演出行程。雖然交通很辛苦，但陳昭賢說，從抵達當地海關開始，就感受到主辦單位的禮遇，不僅安排快速通關，同時間行李也早就被排列安置好，還特別包下風景優美的度假村讓40名團員入住，團員們一早就在湖光山色中排練，展開每天不同的行程。

新浪潮國際戲劇藝術節於6月15日至23日舉行，明華園總團是唯一亞洲表演團隊，受邀於開幕日進行特別演出，主辦單位特別為此搭建了戶外舞台。雷希察市市長Ioan Popa、西部劇院經理Florin Gabriel Ionescu、藝術節總監Denisse Moise 以及當地主要電台經理人，都出席觀賞明華園演出。

有趣的是，羅馬尼亞夏天天黑得晚，為了有效顯示字幕，正式演出是晚上9點才開始，但自傍晚起，雷希察市政廳廣場就聚集了數千名觀眾，本身也是專業演員的藝術節執行總監Denisse Moise說，這是她第一次看明華園，就愛上了，雖然晚間天氣很涼，她在台下冷到發抖，但絕無冷場的演出讓她目不轉睛，完全不同於西方藝術的表演形式讓她驚艷。

陳昭賢說，跟羅馬尼亞結緣在2016年，她率歌仔戲、客家戲、民俗陣頭等台灣廟會文化團隊參加羅馬尼亞國際民俗藝術節，那次當地的樂團特地為台灣演奏國歌，沒想到這次參加雷希察市主辦的「新浪潮」，市長與當地的代表竟直接主動說「把你們的國旗拿出來」，當下真的超級感動。

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