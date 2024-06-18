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【藝術文化】國台交「人才拔尖計畫」有成 青年音樂家秀拿手曲目

2024/06/18 05:30

今年「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」共有11名青年演奏家獲選，圖為大提琴青年演奏家王妍鈞。（國台交提供）

〔記者陳建志／台中報導〕國台交國際音樂人才拔尖計畫執行有成，培育多位台灣優秀音樂人才，今年度安排獲選的11名青年演奏家，將在6月20日、8月19日晚上，與國台交一起在國台交演奏廳演出。

國台交助理指揮巫竑毅將擔綱指揮，帶領國台交與青年演奏家合作演出。（國台交提供）

國台交團長劉玄詠表示，配合文化部將文化教育向下扎根的理念，多年來致力於台灣音樂人才的培育，國際音樂人才拔尖計畫就是一個很好的平台，很高興看到愈來愈多富有極高音樂長才的學子們，透過自身的努力，將台灣的音樂能量持續傳遞出去。今年「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」共有11名青年演奏家獲選，鋼琴組為魯直鈞、林品宏、黃湙騰、楊開朗、吳怡慧、徐筠芷；小提琴郭至恩，大提琴組為盧羿樺、王妍鈞、陳品均；法國號郭紀均。

劉玄詠表示，將於6月20日、8月19日晚上在國台交演奏廳安排兩場演出，由國台交助理指揮巫竑毅擔綱指揮，與經驗豐富的國台交與青年演奏家合作，帶來挑戰性及困難度都不容小覷的樂曲。演出包括柴科夫斯基：洛可可主題變奏曲、莫札特：C大調第21號鋼琴協奏曲、拉威爾：G大調鋼琴協奏曲等曲目，音樂會票價均100元。

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