【藝術文化】工藝七十「龍龍好！共融玩聚列車」 打造工藝兒童空間

「龍龍好！共融玩聚列車特展」，即日起於工藝中心生活工藝館4樓展出。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「六五工藝節」系列活動，邀請PLAYME TOYS玩偶的家及陪您育兒到樂齡教練協會共同策畫「龍龍好！共融玩聚列車」特展，融入「顏水龍」相關工藝元素，即日起在工藝中心4樓生活工藝館常設展出。

工藝中心表示，「龍龍好!共融玩聚列車特展」展覽內容連結顏水龍元素以及木育概念，一方面扣合顏水龍「生活就是藝術」的信念，另一方面連結近年來學校教育現場推動的木育議題，引導孩子從認識木材、體驗木材到動手玩木頭，透過自然材質與五感體驗，瞭解森林的美好，啟迪環境意識與永續生活教育。

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展場從顏水龍乘坐列車踏查台灣工藝為意象出發，打造系列遊戲區域，由紅色火車頭造型服務台佇立門口區域迎接大小朋友的到來，還有大樹塗鴉工具拍照區、探索閱讀區、寶貝竹籠積木區、木玩闖關區與顏水龍馬賽克專區等多項互動體驗設施，透過遊戲體驗啟發工藝創意，增進親子互動與交流，從遊戲中學習成長，傳遞微笑，提升幸福感，共融共創更多美好回憶。詳詢工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw/）。

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