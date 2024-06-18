【家庭plus．親子會客室】媽媽心中最好的孩子

圖／達志影像

文／莉莉

兒子小時候是個乖小孩，胖嘟嘟的很可愛。但在幼稚園時，老師告訴我他的反應較慢，學習力也差，鞋子老是左腳右腳分不清。我那時想沒關係，等他大些就會好了吧。

等他上了小學，真真實實接觸到課業，我才發現事情沒那麼簡單。印象最深刻的是學注音符號，因為那是識字的基礎，每天吃完晚餐就是我們的授課時間，我不但用白板教他，家裡也到處張貼著ㄅㄆㄇㄈ的大字報，大約花了兩年才讓他記住。

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其實他那時還那麼小，我怕他跟不上而受傷，就常常抱他、親他，讓他感覺我很愛他。有天我在報上看到一篇家長寫的文章，述說她的孩子從小就很叛逆，打罵完全無效，後來她改變策略，用愛來感化孩子，常對孩子說「你永遠是媽媽心中最好的孩子」，後來那孩子果真有了很大的轉變。這句話是那麼的平常，卻深深打動了我，也讓我牢記在心。

上了國中，課業不但比小學難得多，還要學習另一種語言：英文。我心想這可怎麼辦呢，最後決定字母就從唱歌練起，單字用比賽的方式，看看誰記得多。當然我必須常常裝傻，讓他偶爾贏幾次，才能激發他學習的興趣。至於數學就一點一滴地教，常常是前一天終於學會了，第二天全都忘光光，我剛想開口罵人，但看到他無辜的雙眼，我立刻壓住脾氣，說沒關係，我們再重來一遍。

其實我最怕的是他學壞，所以常摟著他說，「你雖然功課沒那麼好，但你的品性很好，你永遠都是媽媽心中最好的孩子。」但他慢慢長大了，我也不能經常和他面對面說，於是每晚在他剛入睡，淺眠時對他說這句話，有效沒效我當時也不知道，但就是這麼一直做下去。

長時間這樣盡心努力，我其實很挫折，還好我自己在學校服務，有時就去諮商輔導中心尋求協助。輔導老師說這句話很好，會在兒子心中建立一個指標，讓他覺得一定要成為一個好孩子。輔導老師的肯定讓我得到很大的鼓勵，成為我一直走下去的一大動力。

說來兒子也幸運，在家備受呵護，上了高工後也遇到一位好老師，其實他那時智慧已開，邏輯觀念不錯，但基礎運算較差，老師特別為他輔導。由於他個性憨厚，人緣好，向同學請教時，同學都樂於幫助他，他就這樣順利度過了服役時期，後來還考上國立大學的研究所，進了職場也頗受重用與賞識。這時候我才覺得他真的開竅了，放下了心中大石。

這一路走來我都是戰戰兢兢，多年後我看書才知道他的狀況很像是一種「兒童感覺統合能力失調」的病，而當時的我只是憑著一股愛孩子的心一路陪伴，後來不但成就了孩子，也救了我自己。遺憾的是，有些家長並不知道這是一種病，總以為是小孩笨或不肯念書，結果讓小孩在打罵中成長而誤入歧途。

有一次閒聊時我問兒子，「以前我常對你說那句話，到底有沒有用啊？」他回說，「當然有用啊，天天在我耳邊念，我哪敢學壞啊？」說完兩人相視大笑。他真的永遠是我心中最好的孩子。

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