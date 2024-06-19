【藝術文化】第6屆TMAF倒數計時 國際天團首席群7月底齊聚台灣

指揮大師史拉特金。（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然歷經疫情與更換藝術總監等波折，台北大師星秀音樂節（Taipei Music Academy & Festival，簡稱TMAF）依然獲得許多國內外名家持續響應，今年邁向第6屆，將於7月28日至8月11日舉行，除大師親授的學員課程之外，還有4場系列音樂會於國表藝3館巡演。

藝術總監史拉特金將再度帶領「大師星秀音樂節交響音樂會」巡演。（TMAF提供）

「TMAF進入了創立10年的下半場，在團隊的持續努力與贊助單位的堅定支持下，我們努力實現將世界上最好的音樂家帶到台灣，與觀眾和學生分享。」TMAF執行長陳則言（加州大學洛杉磯分校中提琴教授）認為，音樂藝術的深遠影響就如同台灣的科技、商業實力與民主般重要並令人印象深刻，「TMAF今後將持續透過音樂將世界帶進台灣，並同樣地將台灣的重要性宣揚國際。」

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師生同台演出是TMAF創立以來的重要傳統。（TMAF提供）

TMAF現任藝術總監是指揮大師史拉特金（Leonard Slatkin），曾5度榮獲葛萊美獎肯定，他與TMAF的淵源始於2021年，台灣因防疫措施影響，TMAF首度遠赴舊金山，他的指揮獲得廣大迴響。去年史拉特金接下TMAF藝術總監職務，這次他將帶領樂團演出布拉姆斯的《大學慶典序曲》、艾爾加《謎語變奏曲》、德弗札克《第7號交響曲》。史拉特金說，3部作品都是浪漫時期的經典之作，「根據我前兩次參與這個音樂節的經驗，我可預期到最後演出時，我們將成為一支可以媲美世界上許多頂尖樂團的出色組合。」

每年音樂節師資也是系列音樂會的主要成員，多數是來自國際頂尖天團的「首席群」，今年有紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、紐約愛樂樂團首席黃欣、美國國家交響樂團首席Nurit Bar-Josef、克利夫蘭管弦樂團中提琴首席Wesley Collins、底特律交響樂團中提琴首席Eric Nowlin、克利夫蘭管弦樂團大提琴首席Mark Kosower、芝加哥交響樂團大提琴首席John Sharp、前費城管弦樂團低音提琴首席Peter Lloyd、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席Emily Beynon、聖路易交響樂團雙簧管首席Jelena Dirks、芝加哥交響樂團單簧管首席葉強、舊金山交響樂團低音管首席Stephen Paulson、香港管弦樂團法國號首席江藺、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團法國號首席Katy Woolley、洛杉磯愛樂小號首席Thomas Hooten，以及底特律交響樂團長號首席Kenneth Thompkins等，其他還有前東京弦樂四重奏成員，現為東京桐朋音樂學院弦樂組主任的原田幸一郎，以及現為首爾大學教授的國際小提琴大賽得主白珠暎。

所有師資群將一路帶領學子們，安排獨奏個別課、室內樂訓練、大師班、樂團模擬甄選、樂團排練，最後師生將比肩而坐，同台演出。

本屆4場系列音樂會，率先登場的是8月6日在國家音樂廳舉辦演出的「2024TMAF大師巨星音樂會」，之後由史拉特金親自帶領3場「2024 大師星秀音樂節交響音樂會」巡演，分別是8月9日在衛武營音樂廳、10日在台中國家歌劇院大劇院、11日在國家音樂廳演出。詳詢TMAF官網。

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