【藝術文化】盧易之鋼琴獨奏會 改編的藝術秀無限創意

鋼琴家盧易之集演奏、編寫、創作本事於一身，將於此次獨奏會呈獻「改編的藝術」。（尼可樂表演藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年以改編〈天黑黑〉榮獲傳藝金曲「最佳編曲獎」的鋼琴家盧易之，將於下週舉辦個人獨奏會，全場「改編的藝術」，不只盧易之自己改編的台灣民謠，同時精選西方古典名曲，展現改編作品的無限創意。

盧易之曾獲美國樂評：「對技術的精準掌握成就了令人神魂顛倒的抒情敘事能力」。（尼可樂表演藝術提供）

盧易之曾獲美國樂評「擁有演奏李斯特《帕格尼尼大練習曲》所需的精準速度、雙手靈活度與惡魔般的歡愉」，他的鋼琴演奏流暢的高超技巧深具感染力。

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從小就喜歡改編曲子的盧易之，總是能把日常生活聽到的音樂在鋼琴上彈出來，從學生時代改編卡通音樂與流行歌曲，到留學奧地利期間改編台灣民謠，直到現在，「改編」在盧易之的音樂歷程都占極重要的份量，盧易之說，「寫作對我來說是一件快樂的事。」

盧易之改編的〈桃花過渡〉至今已累積37萬點閱率，堪稱教科書級的改編名曲；還曾有一次，盧易之擔任音樂比賽的評審，發現有很多學生選擇他改編的曲目，看到自己的名字在曲目單上與蕭泰然、郭芝苑等前輩並列，讓盧易之有點受寵若驚。

盧易之為不同樂器領域的音樂家改編的民謠，如〈天黑黑〉、〈思想起〉等，也時常被帶到國外演出。此次獨奏會，盧易之除將親自演奏樂迷喜愛的〈補破網〉與〈黃昏的故鄉〉，也將首演新編的〈丟丟銅仔〉。

不過，全場「改編的藝術」不能只有台灣民謠，盧易之認為，西方古典名曲中，有許多經典的改編作品，他也想介紹給樂迷，因此，音樂會也將穿越巴洛克與浪漫樂派，呈獻精選歌劇、交響曲、圓舞曲等名作，包括李斯特改編威爾第的《弄臣》模擬曲、李斯特改編古諾的《浮士德》圓舞曲、布梭尼改編巴赫的《夏康舞曲》、徹爾尼改編莫扎特的《費加洛婚禮》幻想曲，以及郭德朵夫斯基改編史特勞斯的〈蝙蝠〉。

「盧易之鋼琴獨奏會：改編的藝術」將於6月25日在台北國家音樂廳、28日在台中歌劇院中劇院演出，詳詢Opentix。

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