【藝術文化】來自天堂的樂器 睽違5年 第3屆台灣國際豎琴節今日登場

希琳將展現土耳其古老的小型膝上豎琴Çeng。（台灣國際豎琴節提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由NSO豎琴首席解瑄創立的「台灣國際豎琴節」，睽違5年終於迎來第3屆，今（21日）起在台北表演藝術中心登場，系列音樂會還將首次跨出台北市，前往雲林聲泊廳演出1場，以及新竹The One南園人文客棧2場園林沙龍音樂會。

音樂家們昨（20日）晚進行彩排演出，右起解瑄、陳淑杏、邱孟璐。（台灣國際豎琴節提供）

解瑄說，豎琴音樂優雅空靈、晶瑩剔透，讓大部分人感覺像是來自天堂的樂器，產生距離感。因此，她希望透過詩歌、舞蹈及攝影等跨域表演形式的豎琴節，把天使帶到凡間，拉近與人的距離，分享豎琴音樂的美好。第3屆「台灣國際豎琴節」主題「豎光潮現」，聚焦海洋與環保概念，特別邀請多媒體藝術家陳彥任擔任影像設計，將水下攝影轉化後，與音樂融合，呈現水下百態。

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而做為亞太地區豎琴音樂交流平台，每屆豎琴節都會邀請國際名家與國內新星共同演出。本屆邀請的大師級豎琴名家，包括法國當代知名超技豎琴家席爾凡．布拉索（Sylvain Blassel）、土耳其頂尖豎琴家希琳．潘卡羅格魯（Şirin Pancaroğlu），以及甫獲美國國際豎琴大賽金牌的台裔豎琴家萬依慈（Noël Wan）。

系列音樂會由今日的開幕音樂會「海洋派對」揭開序幕，上半場集結亞洲各地逾50位青少年與小小豎琴手，以重奏組合與大合奏演出多首耳熟能詳的樂曲，結合歌者、舞者、說書人與影像，比如柴可夫斯基《胡桃鉗組曲》搭配歌手與舞者呈現；下半場更破天荒邀請來自亞洲各地知名豎琴家共14位馬拉松式接力，透過光影變化，完整呈現穆索斯基的《展覽會之畫》全曲。

明日在北藝中心「愛琴環流」與30日在雲林「豎琴環流」的演出，希琳將於上半場展現土耳其豎琴（古老的小型膝上豎琴Çeng）經典與自創曲，台北場還將與旅台西班牙音樂家約羅卡（Yerko Lorca）的非洲豎琴（Kora）合奏；下半場則由萬依慈展現當代豎琴風情萬種，以及與大自然、海洋的連結。

23日則有2場表演，下午的「當代星浪潮」結合打擊樂與吟唱的創新當代作品，以及亞洲首演當代大師約翰．凱吉（John Cage）史詩級作品《來自天堂的明信片》。解瑄說，此作由一系列印度音樂旋律所使用的調式組成，是帶有即興與現場創作特質的作品，將搭配魔幻燈光與多媒體呈現獨特的聽覺想像。晚間的「飄浪郭德堡」，布拉索將演出他於2009年發行的巴哈《郭德堡變奏曲》，一音不動、完整改編連鋼琴家都視為挑戰自我高峰的演奏。

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