【家庭plus．微幸福案內】搶進人氣店 沒排隊超開心

日本街頭不時看到有人在拉麵店前排隊，如果跳開用餐時間或是天氣差的時候，就無需排隊。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

走在街頭，不時看到有許多人在排隊，等著享受人氣的美食，最多的是拉麵店、甜點店。

覺得日本人實在很愛排隊，有的店排隊時間很誇張，如千駄木的刨冰店最長要排6個小時，或靜岡人氣漢堡店要排5小時等等。性急的我實在難耐，最高紀錄是為了東京大塚飯糰店排了一個多小時，其他如果不是30分內，大概就只好尋求下次的緣分啦！

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明知是人氣店卻不想排隊就品嘗到，也不是不可能。許多遊樂設施都推出付費就可不排隊優先進入，現在連餐飲店也開始推此類服務。多付錢享受不排隊，反而變成隨時想吃就能吃，喪失非吃不可的自然性，內心多少有點抗拒，覺得吃了也乏味！

我喜歡利用時差來享受不排隊，例如平日不擁擠的時段，或是顛倒順序，利用吃飯時間去甜點店，下午喝茶時間才上餐廳；抑或天氣很差的風雨天，不是排隊舒適的日子，排隊的人也自然減少！最近很僥倖地在下午四點多時，無排隊就進了一家名壽司店，吃完出來時，發現小店前已經排了二十幾組人，心生同情，也很敬佩，想到最後一組人大概要兩小時後才能吃到，就覺得口中剛吃到肚子裡的壽司，格外香甜鮮美！

其實像大塚飯糰店若外帶就不需要排隊，我排了快一個鐘頭時才發現，當然坐在吧檯前點叫的滋味不一樣；另外利用小關係，例如跟店主熟悉，也可以在不影響排隊客而早點或晚點進場！

不想排隊也可以利用地域差，同一家店或許不同區的分店，就不需要排隊。我常在假日去辦公區的名店，都不需要排隊就吃到許多想吃的美味，還順便體驗了名片、名劇場景，如半澤直樹劇愛用的居酒屋本鮪放題午餐！

基本上，我不大去當下最新流行的人氣店，鐵定要排隊，但其實味道未必穩定或經得起考驗，有的新店還會僱人排隊，也就是隨開隨散的櫻花偽客，製造假人氣。若一年半載後依然人氣旺盛的話，那就再隨緣找個不擠的時段去品嘗看看。不花太多時間排隊，也比較不會出現味道不如想像的錯愕，吃到也格外開心！

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