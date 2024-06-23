【藝週末．國際藝聞】透過藝術與政治對話 帕西塔．阿巴德首次回顧展

帕西塔．阿巴德色彩繽紛的自由女神像。（Pacita Abad Art Estate提供）

文／江青風

帕西塔．阿巴德（Pacita Abad，1946-2004）是一位自學成才的菲律賓裔美國藝術家，以色彩繽紛的「絎縫繪畫」（tranpuntos）出名，這是一種將畫布填充、縫合而製成的畫作。

出生於菲律賓政治世家的帕西塔．阿巴德，1970年為逃避專制的馬可仕政權迫害而移居美國。她曾參與反對馬可仕專制的學生示威遊行，基於這種經驗，在創作時選擇以政治難民和工作中被壓迫的人民為主題，試圖透過其創作讓這些人能被注意到，她認為提醒大眾關注這些社會議題，是身為藝術家應盡的義務。帕西塔．阿巴德1977年曾在紐約學習解剖學、靜物和具象繪畫，從1980年代開始製作絎縫繪畫，她經常使用紡織品來創作便於攜帶的作品。

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美國紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA）此次替帕西塔．阿巴德舉辦一場跨越32年職業生涯的首次回顧展，共展出50多件來自歐、亞及美洲的收藏，其中大部分作品從未公開展出過：在「移民經驗系列」（1983-95年）中，她以混合媒材的絎縫繪畫，描繪了來自亞洲、非洲和拉丁美洲的移民社群，反映出她所堅信的藝術家責任；在「來自6大洲的面具」（1990-93年）裡則能看到她受到原住民傳統面具所啟發的作品。帕西塔．阿巴德也受到爵士樂與藍調音樂的影響，在具象與抽象之間，展現出帶有音樂風格的獨特性，以及她對人、在地與當代議題的參與程度，展期至9月2日。

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