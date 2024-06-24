【藝術文化】「台灣戰後經典建築展」台東展出 加碼呂阿玉作品展

被暱稱為「洞洞館」的台東稅捐處舊址是呂阿玉的作品，可惜遭不當拆除。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台東報導〕由王大閎建築研究與保存學會執行的「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」，是一群建築學者們自2006年以來，持續關注台灣資深前輩建築師所醞釀出的展覽，過去幾年巡迴過台北、新北、高雄等地。在各界支持下，展覽巡迴到台東，於上週末在公東高工聖堂大樓開幕，預計展出到8月17日，同場加碼「呂阿玉建築特展」，向台東早期建築工作者致敬。

「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」巡展到台東，特別增闢一間專為台東戰後建築展出的空間。（記者凌美雪攝）

「台灣戰後經典手繪施工圖建築展」由徐明松、邵文政、黃瑋庭策畫。策展團隊表示，有感於時代斷裂，年輕一代的建築學子輕忽建築生產過程的嚴謹與細膩，導致年輕學子不願意練就繪製細部設計施工圖的真功夫。然而，在台灣老一輩建築師或早年在台灣留下作品的外國建築師身上，都還可透過細膩的圖面製作，看到這種對事物質感的重視。包括台灣老一輩建築師如王大閎的國父紀念館，以及貝聿銘、陳其寬、張肇康的東海大學路思義教堂、陳仁和的三信家商波浪大樓、李重耀的木柵指南宮凌霄寶殿等，還有早年在台灣留下作品的外國建築師，如德國首位普立茲克建築獎得主波姆（Gottfried Böhm）第1件海外作品菁寮聖十字架天主堂、瑞士建築師達興登（Justus Dahinden ）的台東公東高工聖堂大樓、亞洲首位普立茲克建築獎得主日本建築師丹下健三的八里聖心女中等。

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此次台東展出，特別增闢一間專為台東戰後建築展出的空間，作品包括瑞士建築師費宥諒設計的（Karl Freuler）白冷會台灣區院、達興登設計的公東高工教室大樓與圖書館，以及吳明修設計的台東女中禮堂等4件作品。此外，另策畫了呂阿玉建築特展，向一生在地方耕耘的建築工作者致敬，也希望藉此告訴所有外地人，台東不只有美麗的自然風景，也有精采多變的建築景觀。

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