【藝術文化】朱團擊樂盛宴「Energy ∞ Infinite」 巴黎夏沃音樂廳滿座喝采

朱宗慶打擊樂團赴巴黎夏沃音樂廳演出。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部台灣品牌團隊朱宗慶打擊樂團，於法國時間6月22日晚間（台灣23日凌晨）首度登上巴黎夏沃音樂廳，呈現一場流動的擊樂盛宴「Energy ∞ Infinite」，鼓動來自台灣前進的節奏，滿座現場觀眾報以喝采掌聲。

朱團表示，此次在文化部補助以及全科科技贊助下，選定法國巴黎做為今年世界巡演第2站，並以專業音樂廳室內演出的形式，加入本次文化奧運「台灣隊」的行列，以對音樂藝術的極致追求，呼應奧運盛會分享多元價值、自由共好的精神。

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「就藝術專業的發展而言，要追求更精緻、更深刻、更寬廣，就要將現階段的高點視為下一階段的基本起始點，這跟奧運的核心價值是一致的。」藝術總監朱宗慶說，「多年來，我們以此自我要求，從而使打擊樂團能夠常保動能。很榮幸，這次有機會扮演文化奧運『前哨站』的角色，用打擊樂源源不絕的熱情活力為選手加油打氣，一起共襄盛舉！」

朱團指出，這場音樂會有眾多法國藝文界人士出席，包括法國國立里昂音樂學院作曲組主任暨擊樂家尚．杰弗里（Jean Geoffroy）、巴黎高等音樂學院教授暨擊樂家菲德列克．馬卡赫（Frédéric Macarez）、法國里昂鍵盤打擊樂團團長暨作曲家嘉荷．雷瓦提（Gérard Lecointe）、法國凡爾賽音樂院教授莊美莉、巴黎歌劇院打擊副首席戴翠瑩、旅法作曲家廖琳妮、打擊樂家張吟宇等，以及洽安必諾（Angel Pino）、何碧玉（Isabelle Rabut）、班任旅（Jean-Luc Penso）等多位台法文化獎得主。

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