【家庭plus．生活大補帖】沉潛 身心慢下來

圖／達志影像

文／apple

星雲大師說過：人的一生需要經歷很多過程、很多階段；「沉潛」可能就是生涯中一個很重要的過程，也是必經的階段。

人生需要「沉潛」時，可能是懷才不遇、可能是被構陷詆毀、或在巔峰跌入谷底，甚至是意氣風發時……最早「沉潛」兩字出現，是在自己很年輕時的某個工作領域遭遇逆境，彼時卻有長官懇切、溫暖地告訴我：不用擔心！一切只是過程，妳需要的只是「沉潛」。待時機成熟時，總會迎來光明的一天，證明自身的價值。而我也始終相信，是金子，總會發光發亮……

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前陣子因為意外，導致腳趾骨折、韌帶斷裂，受傷造成生活上諸多不便。起初怨肇事者、嘆運氣差，浮躁、焦慮且失落。事實上，柔弱當下、無以剛強時，除了保護傷口勿再嚴重惡化，也要學著放下情緒，清醒、理智地讓自己忍住一時寂寞、苦悶，暫且不執著無法進行的事，順時不動、應勢不為，收斂起鋒芒的曾經，充分休息，自我修練，不管是消極地妥協，或是積極地面對現實。所謂傷筋動骨一百天，雖不知道時間是否會更漫長久遠，但何妨沉澱身心，轉個彎，也許萬事安排或都有它的意義。

就像唐代詩人白居易在其〈馬墜強出贈同座〉的詠病詩寫道：「足傷遭馬墜，腰重倩人抬。只合窗間臥，何由花下來。坐依桃葉枝，行呷地黃杯。強出非他意，東風落盡梅。」詩人因墜馬，腳傷的痛苦與無奈，及他對美好生活與自由的嚮往，深感心有戚戚焉。而他卻依然樂觀期待、用書寫疾病療癒自我，沒有放棄。

我們都知道二十四節氣中的驚蟄，冬眠的動物甦醒，春暖花開，大地湧起生機盎然，世界呈現一片的萬象更新，而驚蟄前卻是一番漫長的等待與蟄伏。彷彿所有的沉潛象徵著一種必要，一種手段，更是一種累積、隱藏的實力與力量！

沉潛中靜心看待腳傷的一切，希望自己的腳能夠慢慢、緩緩地復原，重拾往日的健康與活躍外，也能在受傷中藉沉潛，讓自己擁有對事物的正向觀點、態度，更智慧、堅毅地繼續向前……

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