【自由副刊．全民寫作時間】 黃春美／刺點

◎黃春美

◎黃春美

喜愛拍照的朋友在按下快門之前，定是被某個畫面吸引，這畫面不單是美景，很可能是一個深深觸動內心的，或詼諧或衝突或感懷的元素，羅蘭．巴特稱之為刺點。

多年前颱風天，我開車出門，來到十字路口，豪雨狂飛中，擋風玻璃外水流不斷，紅黃綠三燈同時亮起，難得一見的畫面，卻也十分衝突，我該前行嗎？彷彿來到人生的十字路口，這個「刺點」瞬間召喚起生命中面臨的「To be, or not to be.」困局，於是抽絲剝繭，書寫心情，小品一篇。

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個人書寫往往因生活中的「刺點」而起，那會讓我想起某個年代或某件事，然後，鍵盤一敲，拉出毛線球的線頭似地，輔以情感思想為經緯，逐漸擴展，織就幾段文字後，大約可知，宜以小品呈現，或四、五千字散文為宜。

第十八屆小品文獎得獎作品〈幫母親洗澡〉便是幾次與母親在浴室互動過程中，看著她的身體，過去時光一幕幕映現，一回又一回，情緒高漲飽滿，回到電腦螢幕前，整理思緒後，真像是備齊一堆待煮食的材料，只需開火，依序放進炒菜鍋，一道菜就完成了。

寫作向來隨心，不為文學獎而寫，但參賽季節到了，會找庫存的，滿意的文章來投稿。說來真糟，我不愛計畫性書寫，倒是日常小物，蟑螂、蚊子、花、樹等等亦能入文，唯喜愛觀察，易感，常常那根「刺」瞬間就刺中了。●

■【全民寫作時間】邀請持續寫出精采作品的歷屆小品文得獎者，分享如何從生活中提煉出一篇小品文。

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