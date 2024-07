【自由副刊．全民寫作時間】 黃春美／刺點

◎黃春美

喜愛拍照的朋友在按下快門之前,定是被某個畫面吸引,這畫面不單是美景,很可能是一個深深觸動內心的,或詼諧或衝突或感懷的元素,羅蘭.巴特稱之為刺點。

多年前颱風天,我開車出門,來到十字路口,豪雨狂飛中,擋風玻璃外水流不斷,紅黃綠三燈同時亮起,難得一見的畫面,卻也十分衝突,我該前行嗎?彷彿來到人生的十字路口,這個「刺點」瞬間召喚起生命中面臨的「To be, or not to be.」困局,於是抽絲剝繭,書寫心情,小品一篇。

個人書寫往往因生活中的「刺點」而起,那會讓我想起某個年代或某件事,然後,鍵盤一敲,拉出毛線球的線頭似地,輔以情感思想為經緯,逐漸擴展,織就幾段文字後,大約可知,宜以小品呈現,或四、五千字散文為宜。

第十八屆小品文獎得獎作品〈幫母親洗澡〉便是幾次與母親在浴室互動過程中,看著她的身體,過去時光一幕幕映現,一回又一回,情緒高漲飽滿,回到電腦螢幕前,整理思緒後,真像是備齊一堆待煮食的材料,只需開火,依序放進炒菜鍋,一道菜就完成了。

寫作向來隨心,不為文學獎而寫,但參賽季節到了,會找庫存的,滿意的文章來投稿。說來真糟,我不愛計畫性書寫,倒是日常小物,蟑螂、蚊子、花、樹等等亦能入文,唯喜愛觀察,易感,常常那根「刺」瞬間就刺中了。●

■【全民寫作時間】邀請持續寫出精采作品的歷屆小品文得獎者,分享如何從生活中提煉出一篇小品文。

