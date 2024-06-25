【藝術文化】文化部拋「國片夏天乘風破浪」計畫 李遠：台流就要上來了

文化部長李遠上任滿月，首度與媒體茶敘，談到韓國導演李滄東對台灣電影的觀察。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠就任滿月餘，昨（24）日首度舉辦媒體茶敘，對於外界關注他的影視產業背景，李遠主動提到文化部正在研議一個新的計畫，就叫「國片夏天乘風破浪」。李遠說自己很幸運，才上任就碰到國內許多優秀導演最好的電影都將陸續上檔，他認為「台流就要上來了」。

李遠帶了一本2011年他參加金馬影展評審使用的筆記本，翻開內頁有位韓國導演李滄東的簽名留言：「很高興認識你，期待下一次相會。」這位導演以前是作家，2003年在盧武鉉總統任內擔任韓國文化觀光體育部長，卸任後擔任電影導演。李遠說，如果再見到李滄東，想跟他說：「我也當文化部長了。」

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李遠說，大約2001至02年間，他在當台視節目部經理時，為救虧損被迫到韓國買韓劇，當時「韓流」正要崛起，韓劇還很便宜，他買了《玻璃鞋》與《商道》，當時買1集只要20萬（自己拍的話1集大約要80萬），結果在台灣爆紅，電視台也因此轉虧為盈，老闆就決定以後多買，他卻因此決定離開，後來更證明，因為韓流入侵，台灣的影視產業幾乎被耽誤了20年。

那20年期間，曾經有魏德聖與九把刀的電影帶動一波熱潮，雖未持續，但後來文化部對整體的投資環境有了比較穩定的政策，也陸續有優質的台劇與國片產出；去年李滄東又來台灣，雖然兩人沒有見面，但從新聞看到李滄東說，韓流正在衰退，他很羨慕台灣願意投資像《賽德克巴萊》這樣的電影，以及深具人文深度的紀錄片，這也讓李遠有信心，認為「台流就要上來了」。

李遠說，光是這個暑假就至少有8部不同類型的好電影將上映，他除了要身體力行都去看，而且要想辦法搭配「國片夏天乘風破浪」計畫協助行銷；至於如何在政策上實質幫助台流？李遠認為，目前政府在國發基金的投資、黑潮補助與輔導金、以及導入民間資金的相關政策都已完備，他很有信心。

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