【藝術文化】台中國家歌劇院「藝術好朋友」 7月起親子「藝」起來觀劇

喬安娜拉丁爵士創作樂團結合泰雅古謠演出。（台中歌劇院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院「藝術好朋友」4檔節目7月起登場，包括遇見喬安娜拉丁爵士創作樂團、愛樂劇工廠親子音樂劇《青鬼好朋友》、純白舍Dance Lab青少年舞蹈劇場《白Ⅲ》、安徒生和莫札特的創意劇場《綠野仙蹤》音樂劇等演出。

台中國家歌劇院副總監汪虹指出，歌劇院每年夏日均會策畫適合全齡共同觀賞的親子節目，今年7樂到9月「藝術好朋友」推出4檔精采節目，邀民眾「藝」起共度夏天。

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其中，遇見喬安娜拉丁爵士創作樂團長期嘗試將爵士與世界音樂融合，團長兼長笛手楊容喬每月定期到梨山國民中小學教授音樂課，並採集泰雅族樂舞文化，7月17日將在中劇院攜手梨山國民中小學、和平國小的泰雅古謠合唱團，帶來融合台灣原住民歌舞、佛拉明哥和當代爵士的演出。

愛樂劇工廠去年慶祝創團20週年的親子音樂劇《青鬼好朋友》，融合日本童話「桃太郎」與「哭泣的紅鬼」，結合馬戲、特技、雜耍與影像科技，打造身歷其境的精采童話世界，9月1日在中劇院上演。

致力於青少年舞蹈劇場的純白舍Dance Lab，打造第3檔青少年舞蹈劇場作品《白Ⅲ》，首度以青少年舞者挑戰長篇作品，9月13、14、15日將在小劇場演出。

安徒生和莫札特的創意劇場取得英國皇家莎士比亞劇團劇本與音樂授權改編，帶來百老匯級經典音樂劇《Wizard of Oz 綠野仙蹤》，創造5歲到95歲都能參與的旅程目標，9月14及15日將於大劇院上演。

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