【自由副刊．二十個開頭】 吳明倫／刺仔花妖

◎吳明倫

◎吳明倫

在北門町三丁目的日式宿舍群，每一戶乍看相似，但都有各自的個性，有的是養育子女的痕跡，有的養護得宜、長久如新。最搶眼的是種著九重葛的那一家：枝幹沿著圍牆躺過大門，紫色的花朵豔麗奔放，很不像日本人的作風――但它是因為帶著刺才被選中當做圍籬的，九重葛的刺是枝的變形，在設定好營養條件後，就可以讓發育不全的枝長成刺。在幾年以前，九重葛的色彩一直被抑制著，像是在冬眠狀態，只長刺，不開花，從未如此張揚壯盛。

本來就因為刺的阻絕而神祕的那棟木造建築，已經很久沒有住人了，也無從得知原本想防禦的是什麼，附近的鄰居兒童在扮家家酒時傳說著鬼故事，似九重葛，沿著話尾蔓生。

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――媽媽，院子裡新種了什麼？

――爸爸，你摸摸看。

――哎唷，媽媽，我被它刺傷了。

――爸爸，刺上有主人的血，才可以保護我們家。我幫你包紮。

――媽媽，你真溫柔。

――爸爸，台灣人叫它刺仔花，真直接呢。

――畢竟是熱帶人。那他們怎麼稱呼玫瑰呢？

――玫瑰不叫玫瑰，依然芬芳。這個種在家門可以抵制你外遇喔。

――媽媽，我才不會外遇呢。

又聽說，試膽大會的時候，有小孩從九重葛的枝椏和大門間的縫隙攀進屋內。要從屋裡帶一樣信物出去，才算成功。

屋子的格局和他家的差不多，他熟門熟路地穿來穿去，外廊上厚厚的灰塵沒有別人的腳印，他追蹤著不應該出現在屋內的紫色苞片，撿了一口袋要當做證明，然後來到一道緊閉的拉門前，沒有多做思考就「唰――」地打開。

不愧是最膽大的孩子，沒有立即被眼前這枝幹拗折扭曲、彷彿人形跪坐迎接訪客的九重葛所嚇退。他上下打量著人形九重葛，它也開著花，好像是從地面突破地板和塌塌米進來這房間的。

或是相反？也許外面的九重葛是從這裡長出去。

基於直覺或本能或家教，孩子也跪坐下來，禮貌地朗聲說道：「失禮了，打擾了。」拉上拉門，倒退著以虔敬的速度沿著原路離開，沒多久就一腳踩在一根硬刺上，幸而踩得不深，但也是鮮血淋漓。他轉過身，親眼看到地板突然竄出九重葛的硬刺。「失禮了，打擾了。」又說了一次。恐怕得把口袋裡的花放回去，往口袋一抓，卻是空空如也。背後傳來「唰――」的一聲，他只能不顧一切開始狂奔……●

■【二十個開頭】隔週週二見刊。

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