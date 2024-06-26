【家庭plus．生活大補帖】給忠告 不如送溫暖

給忠告 不如送溫暖

文／歐米瑪

這幾年與先生盡心當照顧陪伴者，打理好行動不便的婆婆飲食起居，未料先生在返家途中意外發生嚴重車禍，緊接著需要獨自面對承擔種種問題，當下驚慌失措，頓時有感孤立無助。

想到在醫院工作的朋友，本想憑工作經驗可以得到實用建議，孰不知，她給的意見讓我選擇更加混亂，不免懷疑，這是曾經幫她雪中送炭過的朋友嗎？怎麼跟以前感覺判若兩人，有種識人未清的錯愕感，感受到真心換絕情。

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再想起孩子所教學生的家長，經營養護中心事業，告訴她正面臨的困境，二話不說立刻處理妥善安頓事宜，通融省略了過程，可以無後顧之憂全心照料先生，及時伸出援手解決燃眉之急，感動之餘滿是溫暖。

先生車禍導致重傷住院，平日僅以傳訊息問候的友人們，得知正遭遇難處，有人義無反顧主動出面協助車禍調解，積極聯繫理賠人員，讓事情得以圓滿結束；有人送來保健食品溫心靜默關懷；有人義不容辭接送往返，無須言傳熱心助人的溫情，充滿感謝之情難以言喻。

村上春樹說：「我覺得世間多數的人，可能與其實用的忠告，不如更需要溫暖的搭腔。」暖心的關懷更為珍貴，感謝幫我撐傘的友人們，所謂「君子之交淡如水」，深刻體會到患難見真情的福報，得之我幸，知恩圖報謹記在心！

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