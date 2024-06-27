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【藝術文化】NTSO韻釀一夏公益音樂會 週六花蓮登場

2024/06/27 05:30

台灣管樂團指揮林鴻君。（NTSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團與台灣生活美學基金會合作，將於本週六（29日）在花蓮文化創意產業園區，舉辦「韻釀一夏」藝文推廣公益音樂會，由NTSO台灣管樂團戶外演出，並結合在地輕食饗宴與市集，邀民眾共享富含文化底蘊的午後時光。

花創園區配合NTSO台灣管樂團藝文推廣公益音樂會，推出「韻釀一夏」輕食手作市集。（花蓮文創園區提供）

「韻釀一夏」藝文推廣公益音樂會將於下午3點登場，由現任國立中山大學音樂學系專任副教授林鴻君，指揮NTSO台灣管樂團，呈現當代音樂融貫東西、悠然自在的內涵。曲目包括〈幕起之時〉、〈掌聲響起〉、〈新不了情〉、〈你鼓舞了我〉、〈感恩的心〉、〈慶典〉、〈我只在乎你〉、〈那些年〉，以及台灣民謠組曲。同時攜手留美知名聲樂家黎詠恩，以清亮靈動的嗓音，賦予歌曲新意。

另自下午1點到晚間8點有市集，邀請花蓮在地知名攤商，包括蕨情男子的後花園、Kulasmaacinun、midudujewelrylab、阿改玩生活、「豪桑，在那編」、Stroll散步咖啡、阿公製冰所、老車上－冰釀滷味、九日良田、金喜檸檬、島谷織流_島人藝術空間、九日良田、金喜檸檬、歪歪歪甜點、食山海等，內容包括輕食、冰品、在地咖啡，及手作體驗，打造一個具在地風味的夏日時光。

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